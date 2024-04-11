Износ более 72%. Омичи добились переселения из аварийного дома в Иркутском тупике

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что жалобы жителей дома №12 на улице Иркутский тупик стали поводом для проверки соблюдения жилищного законодательства в деятельности местных властей.
Как выяснилось, многоквартирный дом был признан аварийным еще в мае прошлого года. Кроме того, было принято решение о его сносе. Жильцов должны были расселить к концу 2029 года, но потом этот срок сократили до 2025 года. Однако и это не было разумным решением, так как еще год назад в одной из квартир обрушился потолок и существовала угроза обрушения в других.
Стоит отметить, что здание находится в ужасном состоянии, более 72% износа. Прокуратура обратилась в суд с требованием предоставить жильцам благоустроенное жилье по договору социального найма. В результате суд полностью удовлетворил иск. Теперь прокуратура проследит за исполнением решения суда.