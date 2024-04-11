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Аварийный дом на улице Иркутский тупик

Износ более 72%. Омичи добились переселения из аварийного дома в Иркутском тупике

11 апреля 2024, 07:19
Фото: Прокуратура Омской области
Аварийный дом на улице Иркутский тупик

Омичи через суд добились переселения из аварийного барака в Иркутском тупике

Здание признали аварийным еще в прошлом году, а расселить жильцов собирались к 2025 году. Однако такое решение не устроило прокуратуру. В здании уже обрушился потолок, а износ составил 72%.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что жалобы жителей дома №12 на улице Иркутский тупик стали поводом для проверки соблюдения жилищного законодательства в деятельности местных властей.

Как выяснилось, многоквартирный дом был признан аварийным еще в мае прошлого года. Кроме того, было принято решение о его сносе. Жильцов должны были расселить к концу 2029 года, но потом этот срок сократили до 2025 года. Однако и это не было разумным решением, так как еще год назад в одной из квартир обрушился потолок и существовала угроза обрушения в других.

Аварийный дом на улице Иркутский тупикАварийный дом на улице Иркутский тупик
Аварийный дом на улице Иркутский тупикАварийный дом на улице Иркутский тупик
Аварийный дом на улице Иркутский тупикАварийный дом на улице Иркутский тупик
Аварийный дом на улице Иркутский тупик
Фото: Прокуратура Омской области

Стоит отметить, что здание находится в ужасном состоянии, более 72% износа. Прокуратура обратилась в суд с требованием предоставить жильцам благоустроенное жилье по договору социального найма. В результате суд полностью удовлетворил иск. Теперь прокуратура проследит за исполнением решения суда.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Снос#Новости#Аварийный дом#Договор социального найма
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