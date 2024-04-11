Износ более 72%. Омичи добились переселения из аварийного дома в Иркутском тупике

Как выяснилось, многоквартирный дом был признан аварийным еще в мае прошлого года. Кроме того, было принято решение о его сносе. Жильцов должны были расселить к концу 2029 года, но потом этот срок сократили до 2025 года. Однако и это не было разумным решением, так как еще год назад в одной из квартир обрушился потолок и существовала угроза обрушения в других.