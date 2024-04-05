Довели до суда. В Омске срочно потребовали расселить деревянный дом на Кошевого

Posted 5 апреля, 07:36
Published 5 апреля, 07:36
Modified 5 апреля, 07:44
Updated 5 апреля, 07:44
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что многоквартирный дом №24 на улице О. Кошевого был признан аварийным еще в 2022 году. Срок расселения жителей этого дома был назначен на 2029 год, но, несмотря на это, имеющиеся технические недостатки здания угрожают жизни и здоровью людей.
Как оказалось, физический износ конструктивных элементов дома превысил 74%. При этом администрация Омска не предпринимает никаких мер по расселению жильцов.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, требуя от администрации города немедленного расселения жильцов аварийного дома. На данный момент иск находится на рассмотрении.
Напомним, что ранее суд обязал мэрию Омска незамедлительно расселить аварийную пятиэтажку на улице 4-я Транспортная, 50. Ее признали аварийной еще в 2017 году, однако до сих пор в здании проживают люди. Пятиэтажку должны были расселить еще к концу декабря 2020 года.