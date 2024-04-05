Довели до суда. В Омске срочно потребовали расселить деревянный дом на Кошевого

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что многоквартирный дом №24 на улице О. Кошевого был признан аварийным еще в 2022 году. Срок расселения жителей этого дома был назначен на 2029 год, но, несмотря на это, имеющиеся технические недостатки здания угрожают жизни и здоровью людей.