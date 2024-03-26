Может рухнуть. В Омске дошло до суда дело о расселении жильцов аварийной двухэтажки

Напомним, что омский Следком начал расследование после обрушения потолка в жилом доме №53 на улице 1-й Учхозной. Этот барак был признан аварийным еще в 2018 году, а жильцов должны были расселить до конца 2021 года. Однако этого так и не произошло, и люди продолжают жить в опасном строении. Так, 19 марта в одной из квартир дома частично обрушился потолок. Причиной послужил износ кровли и таяние снега. Сейчас проверка по факту произошедшего продолжается, и следователи ищут виновных лиц.