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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

иллюстрация

Может рухнуть. В Омске дошло до суда дело о расселении жильцов аварийной двухэтажки

26 марта 2024, 04:03
Фото: Город55
иллюстрация

Омская прокуратура через суд потребовала расселить аварийный дом на 20 лет РККА

Из-за технических проблем дом может вот-вот обрушиться, но администрация Омска не принимает необходимых мер для их расселения.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили о проверке соблюдения жилищного законодательства при переселении жильцов из многоквартирного дома №21 на улице 20 лет РККА. Стоит отметить, что этот дом серьезно пострадал во время пожара.

Оказалось, что из-за технических проблем дом может обрушиться. Несмотря на то, что проживание в этом доме представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья жильцов, администрация Омска не предпринимает необходимых мер для их расселения.

аварийный домаварийный дом
аварийный домаварийный дом
аварийный домаварийный дом
аварийный дом
Фото: Прокуратура Омской области

В итоге прокурор Центрального округа направил в суд исковое заявление с просьбой о принудительном расселении аварийного дома. В настоящее время заявление находится на рассмотрении.

Напомним, что омский Следком начал расследование после обрушения потолка в жилом доме №53 на улице 1-й Учхозной. Этот барак был признан аварийным еще в 2018 году, а жильцов должны были расселить до конца 2021 года. Однако этого так и не произошло, и люди продолжают жить в опасном строении. Так, 19 марта в одной из квартир дома частично обрушился потолок. Причиной послужил износ кровли и таяние снега. Сейчас проверка по факту произошедшего продолжается, и следователи ищут виновных лиц.

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