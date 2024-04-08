На случай ЧС. Омских журналистов пригласили на учебно-практические курсы

Союз журналистов Москвы анонсировал учебно-практические курсы «Бастион» для сотрудников СМИ, которые выполняют работу в зонах повышенного риска. Учения пройдут на базе Высшего военного общекомандного училища в Новосибирске, туда приглашены журналисты из Омской области.