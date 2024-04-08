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Published Вчера, 10:25

Modified Вчера, 10:26

Updated Вчера, 10:26

На случай ЧС. Омских журналистов пригласили на учебно-практические курсы

На случай ЧС. Омских журналистов пригласили на учебно-практические курсы

8 апреля 2024, 10:25
Фото: 1MI
Учения будут проходить на базе Высшего военного общекомандного училища в Новосибирске, для участников смоделируют реальные кризисные ситуации.

Союз журналистов Москвы анонсировал учебно-практические курсы «Бастион» для сотрудников СМИ, которые выполняют работу в зонах повышенного риска. Учения пройдут на базе Высшего военного общекомандного училища в Новосибирске, туда приглашены журналисты из Омской области.

Организаторы рассказали, что курсы будут проходить на полигоне, занятия планируется проводить в полевых условиях с участием профессионалов — сотрудников ФСБ, НАК, МВД, МО Российской Федерации, МВД, Росгвардии, МЧС, МИДа, Роспечати, военных медиков.

«Чтобы подготовить и вооружить журналистов знаниями и навыками, которые помогут им сохранить жизнь и здоровье, а также адекватно действовать в экстремальных и особых ситуациях, в соответствии с „Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации“ были созданы межведомственные Учебно-практические курсы „Бастион“.», — рассказали в московском союзе журналистов.
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