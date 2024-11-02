gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Чрезвычайные ситуации

Выбрать дату
Ноябрь
«Тонем с прошлой осени»: омичи — о ситуации с потопом в Осташково
2 ноября, 04:57
Октябрь
У омского драмтеатра заметили много пожарных машин: что произошло
28 октября, 05:31
Сентябрь
Сохраняйте спокойствие. В Омской области скоро «завоют» сирены
26 сентября, 07:48
«Желтый» уровень опасности. Омичей предупредили о надвигающихся заморозках
13 сентября, 08:14
Июль
Большой брат наблюдает за тобой. На систему наблюдения за Омском потратят 30 млн
16 июля, 09:47
Июнь
Прячьте машины! Омичей предупредили о мощных ливнях с грозой и крупном граде 11 июня
11 июня, 04:52
Май
ЧС федерального уровня, дефицит медиков и похищение ребенка. Омск сегодня
17 мая, 14:07
Срочно. В Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводка
17 мая, 10:46
Спутник заснял затопленный север Омской области из космоса
15 мая, 09:54
Апрель
На случай ЧС. Омских журналистов пригласили на учебно-практические курсы
8 апреля, 10:25
Омичам пригрозили новым наказанием за отказ открыть дверь спецслужбам
Окончательные поправки в Кодекс об административных правонарушениях приняли в Госдуме, сообщил портал newia.ru.
3 апреля, 10:35
Март
В мэрии Омска ищут начальника отдела, который займется вопросами мобилизации
14 марта, 05:04
Февраль
Теперь точно. В Омске введут в строй систему оповещения о ЧС и военных действиях
Постановление с распоряжением о введении в эксплуатацию опубликовали на сайте мэрии.
11 февраля, 07:09

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика