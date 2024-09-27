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Спецслужбы

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Пострадала даже соседка. В омских Нефтяниках ранним утром взорвался газ
27 сентября, 06:04
Весенний мини-отпуск: сколько выходных будет в мае 2024 года
9 апреля, 06:49
На случай ЧС. Омских журналистов пригласили на учебно-практические курсы
8 апреля, 10:25
Омичам пригрозили новым наказанием за отказ открыть дверь спецслужбам
Окончательные поправки в Кодекс об административных правонарушениях приняли в Госдуме, сообщил портал newia.ru.
3 апреля, 10:35
Владельцы «Крокус сити холла» восстановят концертный зал после теракта
«Крокус Интернешнл» заявили о готовности восстановить концертный зал, носящий имя Муслима Магомаева.
24 марта, 04:41
2023
Есть погибшие. Что известно о крушении воздушных судов в Брянской области
Информацию сейчас проверяют спецслужбы.
14 мая 2023, 04:55

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