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ФСБ

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Ноябрь
Омский суд вынес приговор мошеннику, выдававшему себя за сотрудника УФСБ
15 ноября, 09:52
Октябрь
В Омске определились с новым главой Ленинского округа
Он приступит к своим обязанностям с понедельника, пока что в полномочиях исполняющего обязанности.
22 октября, 06:13
Грозит пожизненный срок. 18-летнего омича осудят за государственную измену
17 октября, 07:52
Наркотики на миллионы: в Омске трех человек осудили за незаконный сбыт
Суд Омска вынес приговор по делу о незаконном обороте наркотиков, в котором фигурировали двое граждан Центральной Азии и один россиянин. В результате оперативных действий правоохранителей были изъяты крупные партии, а все трое обвиняемых получили длительные сроки заключения.
16 октября, 10:03
В Омской области губернаторы смогут выезжать в другие страны только через ФСБ
12 октября, 03:46
От 18 до 30 лет. В Омске хотят призвать на военную службу 2,5 тысячи человек
Там ждут тех, кто не служил в армии и не имеет противопоказаний к службе.
11 октября, 06:42
Сентябрь
Отечественная «операционка». На омской ИТ-конференции показали возможности «Авроры»
6 сентября, 09:49
Занят арендаторами. В Омске за 37 млн продают скандальный «Торговый город»
5 сентября, 11:30
Август
Угрожал револьвером. В Омске осудили криминального авторитета и его подельника
27 августа, 04:53
Омич проведет три года в колонии за оправдание действий «норвежского стрелка»
9 августа, 09:13
Генерал-полковник Ушаков рассказал о текущей ситуации в Курской области
8 августа, 11:46
Омича приговорили к 16 годам колонии за подготовку серии терактов
7 августа, 04:40
Июль
Распространяла фейки. Омичка отправится в колонию за дискредитацию армии
31 июля, 06:25
В Омске и Новосибирске поймали пособников международной террористической организации
15 июля, 07:47
«Отмажу» супруга. Лже-сотрудника ФСБ, разводящего омичку на деньги, отправили в СИЗО
Мошенник пытался обмануть женщину, убедив ее, что сможет помочь ее супругу избежать уголовной ответственности.
10 июля, 09:05
Опять «безопасный счет». Пенсионерка из Омска перевела мошенникам почти 9 млн рублей
3 июля, 06:59
Июнь
Миллионный штраф или тюрьма. В Омске накажут трех браконьеров за вылов стерляди
В Черлакском районе задержали трех браконьеров, которые выловили 12 стерлядей. Пойманную рыбу отпустили обратно, а на мужчин завели уголовное дело за незаконную добычу водных биоресурсов. Теперь им грозит штраф до миллиона рублей или тюрьма.
25 июня, 07:14
Пошли в обход. В Омской области поймали 6 иностранцев, незаконно пересекших границу
19 июня, 04:33
Май
Омичи обратились к главе областного ФСБ из-за скандальной стройки ЖК на Пригородной
20 мая, 12:29
Апрель
Вовремя вмешался. Стажер омской полиции предотвратил перевод денег мошенникам
Злоумышленники почти убедили женщину отправить им 286 тысяч рублей.
25 апреля, 09:41

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