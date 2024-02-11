Теперь точно. В Омске введут в строй систему оповещения о ЧС и военных действиях

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Ответственность за поддержание работоспособности и постоянную готовность к применению возложили на департамент общественной безопасности — соответствующее постановление опубликовано 8 февраля на сайте мэрии Омска. Напомним, еще летом минувшего года Сергей Шелест отмечал необходимость обновления средств оповещения.
Вместе с тем, отметим, что работы над МАСЦО (муниципальной автоматической системы централизованного оповещения) велись и ранее: в частности, 22 февраля 2023 года был опубликован проект постановления и проводились первые тесты оборудования. Кроме того, на установку и поддержание работы систем оповещения из бюджета города выделено 250 млн рублей.
Ранее Город55 уже освещал работу МАСЦО: осенью прошлого года проводились учения по гражданской обороне, в ходе которых и задействовали громкоговорители. Однако по словам граждан, сирены было слышно не везде.