Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

иллюстрация

Теперь точно. В Омске введут в строй систему оповещения о ЧС и военных действиях

11 февраля 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

В Омске введут муниципальную систему централизованного оповещения

Постановление с распоряжением о введении в эксплуатацию опубликовали на сайте мэрии.

Ответственность за поддержание работоспособности и постоянную готовность к применению возложили на департамент общественной безопасности — соответствующее постановление опубликовано 8 февраля на сайте мэрии Омска. Напомним, еще летом минувшего года Сергей Шелест отмечал необходимость обновления средств оповещения.

Вместе с тем, отметим, что работы над МАСЦО (муниципальной автоматической системы централизованного оповещения) велись и ранее: в частности, 22 февраля 2023 года был опубликован проект постановления и проводились первые тесты оборудования. Кроме того, на установку и поддержание работы систем оповещения из бюджета города выделено 250 млн рублей.

Ранее Город55 уже освещал работу МАСЦО: осенью прошлого года проводились учения по гражданской обороне, в ходе которых и задействовали громкоговорители. Однако по словам граждан, сирены было слышно не везде.

Стало известно, почему учебную сирену было слышно не во всем Омске
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Новости#Гражданская оборона#Сергей Шелест#Оповещение#Илья Скобин#Громкоговорители#Чрезвычайные ситуации#Военные действия#МАСЦО
Подпишитесь
Обнаженные женщины и 10 тонн металла. В Омске открылась выставка скульптора Капралова
Вчера, 06:48
Мощные качели. Синоптики предупредили омичей о нестабильной погоде
Сегодня, 04:58
Подбирают участок. Строительство крематория в Омске вновь «встало на паузу»
Сегодня, 03:42
Стало известно, когда скульптура «Дон Кихот» вернется к омскому ТЮЗу
Вчера, 07:38
«Бомбардировка бетоном». Омичи рассказали, что с трубы ТЭЦ отвалился тяжелый осколок
Вчера, 07:45