Теперь точно. В Омске введут в строй систему оповещения о ЧС и военных действиях

Вместе с тем, отметим, что работы над МАСЦО (муниципальной автоматической системы централизованного оповещения) велись и ранее: в частности, 22 февраля 2023 года был опубликован проект постановления и проводились первые тесты оборудования. Кроме того, на установку и поддержание работы систем оповещения из бюджета города выделено 250 млн рублей.