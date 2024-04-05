Не отвечают требованиям. В Омской области прокуратура обнаружила небезопасные колодцы

Posted 5 апреля, 11:29
Published 5 апреля, 11:29
Modified 5 апреля, 11:31
Updated 5 апреля, 11:31
Прокуратура провела проверку в поселке Черлак, ее спровоцировали сообщения из СМИ о плачевном состоянии местных колодцев.
Информация оказалась правдой. Многие колодцы в поселке, действительно, не отвечают требованиям безопасности. Так, например, на улицах Лесная и Пролетарская у канализационных люков обвалился грунт, а на перекрестке дорог по ул. 4 — Восточная — ул. Первомайская разрушилась крышка люка.
Такое состояние водопроводных колодцев вынудило прокуратуру внести представление руководителю ООО «Смарт Групп», которое отвечает за вами в состоянии объектов. Прокуратура обязала компанию устранить выявленные нарушения и контролирует выполнение работ.