Не отвечают требованиям. В Омской области прокуратура обнаружила небезопасные колодцы

Информация оказалась правдой. Многие колодцы в поселке, действительно, не отвечают требованиям безопасности. Так, например, на улицах Лесная и Пролетарская у канализационных люков обвалился грунт, а на перекрестке дорог по ул. 4 — Восточная — ул. Первомайская разрушилась крышка люка.