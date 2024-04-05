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Posted 5 апреля, 11:29

Published 5 апреля, 11:29

Modified 5 апреля, 11:31

Updated 5 апреля, 11:31

В Омской области прокуратура обнаружила небезопасные колодцы

Не отвечают требованиям. В Омской области прокуратура обнаружила небезопасные колодцы

5 апреля 2024, 11:29
Фото: Прокуратура Омской области

В Омской области прокуратура обнаружила небезопасные колодцы

Прокуратура Черлакского района выявила нарушения в содержании колодцев и внесла представление руководителю виновной организации.

Прокуратура провела проверку в поселке Черлак, ее спровоцировали сообщения из СМИ о плачевном состоянии местных колодцев.

Информация оказалась правдой. Многие колодцы в поселке, действительно, не отвечают требованиям безопасности. Так, например, на улицах Лесная и Пролетарская у канализационных люков обвалился грунт, а на перекрестке дорог по ул. 4 — Восточная — ул. Первомайская разрушилась крышка люка.

Такое состояние водопроводных колодцев вынудило прокуратуру внести представление руководителю ООО «Смарт Групп», которое отвечает за вами в состоянии объектов. Прокуратура обязала компанию устранить выявленные нарушения и контролирует выполнение работ.

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#Омск#Омская область#Прокуратура#Новости#Проверка прокуратуры#Проверки#Колодец#Анастасия Баянова
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