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Posted Сегодня, 04:34

Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

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Место изменилось. На Левобережье Омска хотят построить новое здание для мировых судей

7 мая 2024, 04:34
Фото: 1MI
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Напротив омской «Меги» хотят построить новое здание для мировых судей

Сейчас региональный минстрой ищет подрядчика, который спроектирует здание для размещения судебных участков мировых судей.

В Омске возобновилась работа по проекту, анонсированному еще в марте прошлого года Александром Бурковым, который в тот момент занимал должность губернатора. Речь идет о строительстве в Кировском округе здания для размещения судебных участков мировых судей.

В настоящий момент министерство строительства Омской области ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и разработает проект здания для мировых судей. За работу, которую необходимо выполнить до 30 апреля 2025 года, минстрой готов заплатить 12,65 млн рублей.

Здание появится не на Рокоссовского, как это заявлял Бурков, а на бульваре Архитекторов. Под строительство отвели участок площадью 23058 кв. м напротив ТРЦ «Мега».

Участок, где хотят построить здание для мировых судейУчасток, где хотят построить здание для мировых судей
Участок, где хотят построить здание для мировых судей
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Здание будет предназначено для 226 сотрудников, из них 34 — мировые судьи, 135 — сотрудники аппарата, 57 человек обслуживающего персонала и рассчитано на 1000 посетителей в день. Разработчик проекта должен предусмотреть в нем 4 зала для рассмотрения уголовных дел (на 40 посетителей), 34 зала для рассмотрения гражданских и административных дел (на 20 посетителей).

«Этажность здания определить с учетом функциональной и эксплуатационной необходимости, площади участка, его архитектурного и природного окружения», — говорится в техзадании.

В служебной зоне на первом этаже проектируемого здания хотят разместить помещения для лиц, содержащих под стражей, и конвоя. Среди них три бокса для въезда спецавтомобилей, восемь камер, помещение для досмотра и хранения личных вещей, комната для общения с адвокатом.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что рядом с «Мегой» также хотят открыть торговый центр с пунктами выдачи заказов интернет-магазинов. Он должен появиться на месте долгостроя.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Суд#Строительство#Минстрой#Подрядчик#Проект#Новости#Мировые судьи
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