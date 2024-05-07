Место изменилось. На Левобережье Омска хотят построить новое здание для мировых судей

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:36
В Омске возобновилась работа по проекту, анонсированному еще в марте прошлого года Александром Бурковым, который в тот момент занимал должность губернатора. Речь идет о строительстве в Кировском округе здания для размещения судебных участков мировых судей.
В настоящий момент министерство строительства Омской области ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и разработает проект здания для мировых судей. За работу, которую необходимо выполнить до 30 апреля 2025 года, минстрой готов заплатить 12,65 млн рублей.
Здание появится не на Рокоссовского, как это заявлял Бурков, а на бульваре Архитекторов. Под строительство отвели участок площадью 23058 кв. м напротив ТРЦ «Мега».
Здание будет предназначено для 226 сотрудников, из них 34 — мировые судьи, 135 — сотрудники аппарата, 57 человек обслуживающего персонала и рассчитано на 1000 посетителей в день. Разработчик проекта должен предусмотреть в нем 4 зала для рассмотрения уголовных дел (на 40 посетителей), 34 зала для рассмотрения гражданских и административных дел (на 20 посетителей).
«Этажность здания определить с учетом функциональной и эксплуатационной необходимости, площади участка, его архитектурного и природного окружения», — говорится в техзадании.
В служебной зоне на первом этаже проектируемого здания хотят разместить помещения для лиц, содержащих под стражей, и конвоя. Среди них три бокса для въезда спецавтомобилей, восемь камер, помещение для досмотра и хранения личных вещей, комната для общения с адвокатом.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что рядом с «Мегой» также хотят открыть торговый центр с пунктами выдачи заказов интернет-магазинов. Он должен появиться на месте долгостроя.