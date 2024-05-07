Место изменилось. На Левобережье Омска хотят построить новое здание для мировых судей

Здание будет предназначено для 226 сотрудников, из них 34 — мировые судьи, 135 — сотрудники аппарата, 57 человек обслуживающего персонала и рассчитано на 1000 посетителей в день. Разработчик проекта должен предусмотреть в нем 4 зала для рассмотрения уголовных дел (на 40 посетителей), 34 зала для рассмотрения гражданских и административных дел (на 20 посетителей).