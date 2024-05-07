В Омске стоимость жилья с допандемийных времен выросла в 3 раза. Что будет дальше

Отметим, в настоящее время в России действует программа «Семейная ипотека». Кредитом со ставкой в 6% могут воспользоваться семьи с детьми до 6 лет включительно. Первоначальный взнос по ипотеке — 20%, его также можно оплатить с помощью материнского капитала. Однако купить жилье по программе можно только в новостройке. Продавцом может выступать только юридическое лицо.