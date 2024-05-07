В Омске стоимость жилья с допандемийных времен выросла в 3 раза. Что будет дальше

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
С 2020 года цена на новостройки в Омске выросла в 2,8 раза. Город стал лидером по росту цен на квадратные метры нового жилья среди других 16 миллионников России. Данные в начале мая опубликовал сайт по продаже недвижимости «ЦИАН». Для сравнения, за этот период в Москве средняя цена «квадрата» выросла в 1,7 раза, в Санкт-Петербурге — в 1,9 раза.
По данным МЛСН, стоимость омской недвижимости вышла на пик в феврале 2024 года. Так, цена квадратного метра в новостройках достигла 119,5 тысяч рублей, на вторичном рынке — 115,7 тысяч рублей.
После февраля началось плавное снижение. Сейчас «квадрат» в новостройках стоит 112,4 тысячи рублей, во «вторичке» — 107,3 тысячи.
О тенденциях рынка Городу55 рассказал специалист по недвижимости компании «Миард» Василий Стародубцев.
«На категорию вторичного жилья нет акций, как на новостройки. Поэтому тут может влиять человеческий фактор. Кто-то наследство получил, необходимо выставить на продажу. Процентная ставка Центробанка высока на сегодняшний день. Люди, которые переезжают, им деться некуда. Какое-то время ждут, потом продают. Чем дольше будет ставка ЦБ стоять на этом уровне, тем дальше стоимость „вторички“ будет падать. Не резко. Не так уж много людей в Омске нуждаются в срочной продаже», — рассказал Стародубцев.
Справка. Ключевая ставка — это главный инструмент денежно-кредитной политики государства. В России он работает с сентября 2013 года. От ключевой ставки ЦБ зависят ставки по облигациям, депозитам и кредитам, в том числе и ипотечным. В настоящее время ключевая ставка Центробанка России составляет 16%. Последнее повышение произошло 15 декабря на 100 базисных пунктов.
«Честно говоря, не вижу, чтобы цены на новостройки в Омске снижались. Возможно, у мелких застройщиков стоимость квадратного метра стала ниже. Если мы берем „Бруснику“, „Зеленую реку“ и посмотрим сайты по продажам недвижимости, то падения там не видно. Даже на копейку. По новостройкам есть много разных поддержек от государства. Пока эти системы работают, цены будут держаться», — объяснил Василий Стародубцев.
Отметим, в настоящее время в России действует программа «Семейная ипотека». Кредитом со ставкой в 6% могут воспользоваться семьи с детьми до 6 лет включительно. Первоначальный взнос по ипотеке — 20%, его также можно оплатить с помощью материнского капитала. Однако купить жилье по программе можно только в новостройке. Продавцом может выступать только юридическое лицо.
В среднем, «однушку» в Омске сейчас можно приобрести за 4,6 млн, «двушку» — за 4,8 млн, «трешку» — 7,8 млн рублей. Резких колебаний цен на недвижимость в Омске ждать не стоит. Но есть факторы, которые могут повлиять на рынок жилья.
«Покупателю, естественно, выгодно покупать жилье по сниженной цене. Тут тенденция следующая. Например, январь — самый спокойный месяц в продажах. Но если представить, что по какой-то причине государство бы объявило акцию на всю „вторичку“ по 3%, то был бы бум. Сейчас рынок регулирует банк. Наличных денег очень мало у людей. Как только ставка будет падать, рынок оживится», — рассказал специалист по недвижимости. — «Расти „вторичка“, скорее всего, не будет. Новостройки тоже не будут расти. При текущей ставке „вторичка“ начнет потихоньку снижаться».
Ранее статистику цен на недвижимость в Омске опубликовал Омскстат. По данным ведомства, к концу первого квартала текущего года в регионе наблюдался рост средних цен на жилье. В частности, стоимость новостроек за первые три месяца года увеличилась на 7,7%, а цены на вторичном рынке жилья выросли на 4,6%.