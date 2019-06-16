Стены бьются током, воды по щиколотку: после мощного ливня в поселке затопило дома

«Позвонила в администрацию, там секретарь говорит, что Ретинский ко мне приезжал. Он по телефону упорно доказывал, что был у нас, но потом признался, что был у соседей. Я спросила, когда приедет машина, чтобы хотя бы из дома воду откачать. Он ответил: „Кто вам не дает, нанимайте и откачивайте, и вообще сюда не звоните, мы вам ничем помочь не можем, звоните в ЕДС“. Там пообещали направить машину», — делится сельчанка. При этом об организации сточных канав ей так и не дали никакого ответа.