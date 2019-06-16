Стены бьются током, воды по щиколотку: после мощного ливня в поселке затопило дома

Posted 16 июня 2019,, 10:08
Published 16 июня 2019,, 10:08
Modified 5 апреля, 10:34
Updated 5 апреля, 10:34
Жительница поселка Мария Рязанова рассказала Городу55, что вода прибывает в ее дом по улице Мельникова практически ежегодно. О проблеме знают местные власти, однако до сих пор не было сделано даже сточной канавы.
«В 2007 году затопило дом, дали трактор, немного прокопали канавы. Обращались к депутату, чтобы проложили две трубы. Проложили — одна по верху, вторая тонкая, и они не успевают воду пропустить. Неужели нельзя один раз сделать хорошую канаву, чтобы потом не было таких проблем?» — рассказала Мария.
На вопрос о том, почему до сих пор не были сделаны сточные канавы, сельчанам отвечают, что для этого нет спецтехники, а воду из дома они обязаны откачивать сами. Из-за подтоплений замыкает электрика в доме, стены бьются током, но на это у администрации один ответ: «Это ваше имущество, и свои проблемы вы должны решать сами», — передает сельчанка слова главы поселения. Чтобы такая ситуация не повторилась, ей порекомендовали застраховать свое жилье и мебель на случай очередного затопления.
«Асфальт боятся испортить, поэтому вся вода бежит к нам в дом, а не по сточным канавам», — сетует жительница Черлака.
Из-за сильного ливня, который прошел в поселке 12 июня, в доме Марии снова оказалась вода. После звонка в единую диспетчерскую службу к ней направили специалистов, которые оценили состояние дома и долго решали, что можно сделать, чтобы вода ушла.
«Через два часа я звоню в ЕДС, там говорят: „К вам трактор отправили“. Жду еще два часа, нет никого. В итоге после 10 часов вечера они сказали, что ничем помочь не могут. Утром я пошла в администрацию и попала на прием к Казачуку [глава Черлакского городского поселения. — Прим. ред.]. Он предложил оставить заявление, чтобы сделали канавы, я сказала, что не уйду, пока они не решат, как устранять будущие потопы. Глава пригласил Ельцова [замглавы поселения. — Прим. ред.], тот предложил скосить траву, чтобы лучше шла вода. Сегодня еще трава стоит», — делится с Городом55 Мария.
После этого, по ее словам, к ней из администрации направили специалиста Ретинского, который должен был оценить состояние дома, однако его Мария так и не дождалась.
«Позвонила в администрацию, там секретарь говорит, что Ретинский ко мне приезжал. Он по телефону упорно доказывал, что был у нас, но потом признался, что был у соседей. Я спросила, когда приедет машина, чтобы хотя бы из дома воду откачать. Он ответил: „Кто вам не дает, нанимайте и откачивайте, и вообще сюда не звоните, мы вам ничем помочь не можем, звоните в ЕДС“. Там пообещали направить машину», — делится сельчанка. При этом об организации сточных канав ей так и не дали никакого ответа.
Машину ей отправили только через несколько часов, но надеяться на помощь местных властей женщина перестала и отнесла заявление в прокуратуру, чтобы там разобрались, кто должен решать проблему с канавами. Только после звонка в областное МЧС женщине удалось добиться какой-либо помощи: воду из дома откачали двумя машинами, в остальном сказали разбираться самой, рассказывает сельчанка.
В аналогичной ситуации оказались несколько жителей домов, расположенных в начале улицы Пролетарская, недалеко от дома Марии. Воду из домов, в которой жильцы стояли по щиколотку, также откачали только после нескольких обращений в МЧС.
После этого жительница одного из домов по имени Оксана попала в администрацию, и только тогда на место прислали специалистов. Однако варианта лучше, чем перекачать воду с одной стороны улицы на другую, они не нашли.
«Теперь та сторона, где было сухо, стоит в воде. Жители возмущаются, кто в здравом уме такое будет делать? В администрации вроде что-то решили, на днях должны пригнать трактор, выкопать канавы», — поделилась с Городом55 еще одна жительница поселка.
В администрации района в свою очередь сообщили, что для ликвидации происшествия были задействованы все службы района, 12 июня из дома по адресу Пролетарская, 6 воду откачивали двумя мотопомпами. Ситуация, по сообщению ведомства, находится на особом контроле администрации района. Жители поселка эту информацию подтвердили, однако будут ли организованы канавы, в ведомстве не сообщили.
Женщина отметила, что прибывшие на место специалисты из администрации сказали, что жильцы сами виноваты в том, что купили жилье на участке, который заведомо топит после сильных осадков.
Город55 будет следить за развитием событий.