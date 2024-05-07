Для омичей бесплатно выступит группа «5УТРА»

Группа «5УТРА» бесплатно выступит для омичей. Концерт пройдет 26 мая на территории Кадетского корпуса на улице Ленина. В этот день там состоится фестиваль молодежных культур «Химия движения». Об этом сегодня, 7 мая, рассказал министр спорта Омской области Иван Колесник.