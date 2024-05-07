Для омичей бесплатно выступит группа «5УТРА»

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
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Updated Сегодня, 06:38
Группа «5УТРА» бесплатно выступит для омичей. Концерт пройдет 26 мая на территории Кадетского корпуса на улице Ленина. В этот день там состоится фестиваль молодежных культур «Химия движения». Об этом сегодня, 7 мая, рассказал министр спорта Омской области Иван Колесник.
Также для гостей мероприятия победитель шоу «Танцы на ТНТ» Антон Пануфник проведет мастер-класс. Фестиваль начнется в 13 часов, вход свободный.
Группа «5УТРА» — семейная пара омичей, Анна и Никита Беляковы. Их творчество уже насчитывает несколько десятков синглов и два полноценных альбома.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске на «Зеленом острове» бесплатно выступит певица Юлианна Караулова. Концерт пройдет в честь дня рождения парка «Вокруг света».