Стали заметно активнее. Большинство омичей назвали себя продуктивными работниками

Аналитики сайта «Авито Работа» провели опрос работающих жителей разных городов России и составили рейтинг самых продуктивных в марте. Согласно результатам, Омск занял в списке 3 место. 67% горожан назвали себя активными сотрудниками и оценили свою продуктивность на 8 и более баллов из 10.