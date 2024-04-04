Стали заметно активнее. Большинство омичей назвали себя продуктивными работниками

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Аналитики сайта «Авито Работа» провели опрос работающих жителей разных городов России и составили рейтинг самых продуктивных в марте. Согласно результатам, Омск занял в списке 3 место. 67% горожан назвали себя активными сотрудниками и оценили свою продуктивность на 8 и более баллов из 10.
Отмечается, что за месяц этот показатель сильно вырос. В феврале текущего года лишь 43% омичей считали себя продуктивными на рабочем месте.
Лидерами рейтинга стали работники из Ростова-на-Дону, там активными себя назвали 77% опрошенных, чуть меньше дали такой ответ в Казани — 72%. На первом месте в февральском топе был Волгоград (78%).
Аналитики также составили список сфер деятельности, работники которых чаще говорили о совей продуктивности. Среди них: финансы, автомобильный бизнес, инвестиции, туризм и гостинично-ресторанное дело.