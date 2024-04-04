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Стали заметно активнее. Большинство омичей назвали себя продуктивными работниками

4 апреля 2024, 10:36
Фото: Изображение Midjourney
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Подавляющая часть омичей назвали себя продуктивными работниками

67% омичей считают, что продуктивны на работе на 8 и более баллов из 10, в рейтинге городов России по этому показателю Омск занял 3 место.

Аналитики сайта «Авито Работа» провели опрос работающих жителей разных городов России и составили рейтинг самых продуктивных в марте. Согласно результатам, Омск занял в списке 3 место. 67% горожан назвали себя активными сотрудниками и оценили свою продуктивность на 8 и более баллов из 10.

Отмечается, что за месяц этот показатель сильно вырос. В феврале текущего года лишь 43% омичей считали себя продуктивными на рабочем месте.

Лидерами рейтинга стали работники из Ростова-на-Дону, там активными себя назвали 77% опрошенных, чуть меньше дали такой ответ в Казани — 72%. На первом месте в февральском топе был Волгоград (78%).

Аналитики также составили список сфер деятельности, работники которых чаще говорили о совей продуктивности. Среди них: финансы, автомобильный бизнес, инвестиции, туризм и гостинично-ресторанное дело.

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