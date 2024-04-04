gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Режим работы

Выбрать дату
Февраль
Для разгрузки в часы-пик. В Октябрьском округе Омска изменили работу светофоров
Корректировки затронули три светофора на улице Кирова.
26 февраля, 12:01
Декабрь 2023
По сокращенному графику. Стал известен режим работы омских ТЦ в новогодние праздники
27 декабря 2023, 08:14
Ноябрь 2023
Готовим коньки. Омичей пригласили на массовые катания под музыку и подсветку
Рассказываем, сколько стоит выйти на лед.
30 ноября 2023, 06:47
Август 2023
Во время Сибирского международного марафона ряд светофоров изменит режим работы
4 августа 2023, 11:27
Июль 2023
Надо жертвовать временем. Омичам объяснили, почему ночью светофоры не мигают желтым
15 июля 2023, 12:43

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика