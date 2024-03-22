Сидят по кабинетам. Офисники Омска захотели свежего воздуха и покоя на работе

Есть также пожелания по поводу увеличения количества кабинетов, дополнительных форточек и установки защитных экранов для кондиционера. У некоторых есть потребность в тонировке окна от жары и в кофемашине. Оказалось, что несколько человек работают без кухни в офисе, а кто-то хотел быть ремонт.