Сидят по кабинетам. Офисники Омска захотели свежего воздуха и покоя на работе

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Сервис hh.ru проанализировал, как омичи видят идеальный офис и какие места на работе для них любимые. Комфорт оценивался в зависимости от крупности компаний и возраста сотрудников под десятибалльной шкале.
Опрошенные больше всего любят сидеть в собственных кабинетах (52% голосов). Разумеется, их выбирают те, у кого они есть — начальники, бухгалтеры, представители финансовой службы (по 71%). IT-специалистам нравится лаундж, неформальная зона (30%), а также кухня или кофе-поинт (19%).
На 6,9 баллов свой офис оценили сотрудники крупных компаний, где работают больше тысячи человек. Положительнее всего свое место работы кажется специалистам старше 55 лет (7,7 баллов). Придирчивее оказались молодые люди от 25 до 44 лет (6,6 баллов). Работники небольших компаний, где трудится около 50-100 человек, отозвались о своем офисе на 6,4 балла.
Многим при этом важнее всего в офисе хорошее оборудование (89%), удобная мебель (71%) и свободные переговорные (20%). Кому-то важно наличие креативных зон на работе (13%) и хорошая акустика (10%).
Омичи хотят, чтобы в их офисах было больше свежего воздуха (50%), меньше шума (42%) и более удобная мебель (40%). Кому-то не хватает качественного оборудования (39%), живых растений (31%) и достаточного освещения (27%). Есть те, кому нужно, чтобы на работе были экологичные материалы (11%).
Есть также пожелания по поводу увеличения количества кабинетов, дополнительных форточек и установки защитных экранов для кондиционера. У некоторых есть потребность в тонировке окна от жары и в кофемашине. Оказалось, что несколько человек работают без кухни в офисе, а кто-то хотел быть ремонт.