Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

иллюстрация

Сидят по кабинетам. Офисники Омска захотели свежего воздуха и покоя на работе

22 марта 2024, 11:41
Фото: Город55
иллюстрация

Офисники Омска захотели свежего воздуха и покоя на работе

Работающая часть населения города поделилась тем, чего им не хватает в офисах.

Сервис hh.ru проанализировал, как омичи видят идеальный офис и какие места на работе для них любимые. Комфорт оценивался в зависимости от крупности компаний и возраста сотрудников под десятибалльной шкале.

Опрошенные больше всего любят сидеть в собственных кабинетах (52% голосов). Разумеется, их выбирают те, у кого они есть — начальники, бухгалтеры, представители финансовой службы (по 71%). IT-специалистам нравится лаундж, неформальная зона (30%), а также кухня или кофе-поинт (19%).

На 6,9 баллов свой офис оценили сотрудники крупных компаний, где работают больше тысячи человек. Положительнее всего свое место работы кажется специалистам старше 55 лет (7,7 баллов). Придирчивее оказались молодые люди от 25 до 44 лет (6,6 баллов). Работники небольших компаний, где трудится около 50-100 человек, отозвались о своем офисе на 6,4 балла.

Многим при этом важнее всего в офисе хорошее оборудование (89%), удобная мебель (71%) и свободные переговорные (20%). Кому-то важно наличие креативных зон на работе (13%) и хорошая акустика (10%).

Омичи хотят, чтобы в их офисах было больше свежего воздуха (50%), меньше шума (42%) и более удобная мебель (40%). Кому-то не хватает качественного оборудования (39%), живых растений (31%) и достаточного освещения (27%). Есть те, кому нужно, чтобы на работе были экологичные материалы (11%).

Есть также пожелания по поводу увеличения количества кабинетов, дополнительных форточек и установки защитных экранов для кондиционера. У некоторых есть потребность в тонировке окна от жары и в кофемашине. Оказалось, что несколько человек работают без кухни в офисе, а кто-то хотел быть ремонт.

Зарплаты выросли на 25%. Омичам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях
Узнать подробнее
#Общество#Работа#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская#Работа в Омской области
Подпишитесь
Два проекта. Как на самом деле хотят благоустроить пространство у омского «Химика»
Сегодня, 05:17
Не виновен. В Омске оправдали начальника цеха ТГК-11 за пожар в Новоалександровке
Сегодня, 05:47
От 65 до 140 тысяч. Омичам рассказали, сколько платят руководителям детских лагерей
Сегодня, 03:07
Дело - труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Омской области
Вчера, 06:35
В Омске скончался бывший вице-спикер городского Совета Василий Мамонтов
Сегодня, 10:42
Вскроются реки. Синоптики рассказали, когда полностью растает снег в Омской области
Сегодня, 10:24
"