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Posted Сегодня, 04:45

Published Сегодня, 04:45

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Updated Сегодня, 04:50

иллюстрация

Омская областная прокуратура выступила с иском об отмене кредита, выданного инвалиду

4 апреля 2024, 04:45
Фото: 1MI
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Прокуратура Омской области оспорит кредитный договор, выданный инвалиду

В декабре 2022 года потерпевшая оставила карту у соседей и получила кредит, который не оформляла.

Прокуратура Москаленского района продолжает отстаивать интересы 51-летней женщины-инвалида третьей группы и будет добиваться расторжения кредитного договора, оформленного на женщину злоумышленником.

Как рассказали в пресс-службе Прокуратуры Омской области, речь идет о событиях декабря 2022 года: женщина, будучи в гостях у соседей, упустила из внимания свою банковскую карту и мобильный телефон, чем и воспользовался 29-летний сосед: дистанционно оформил на женщину кредит на 290 тысяч рублей, а позже вывел все деньги с карты потерпевшей. Женщина обнаружила пропажу денег и заем на большую сумму только через несколько дней.

Спустя некоторое время, мужчину осудили по статье «Кража» и назначили наказание в виде условного лишения свободы на 2 с половиной года с последующим испытательным сроком.

Однако кредитный договор все еще действовал — как говорится в сообщении пресс-службы, женщина не заключала договоров с банком, а значит такое соглашение является недействительным. Суд уже приступил к рассмотрению иска.

Ранее Город55 сообщал о погашении задолженности по зарплатам компании-банкрота — добиться выплат сотрудникам удалось при помощи прокуратуры.

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#Общество#Прокуратура#Суд#Наказание#Кредит#Новости#Злоумышленник#Москаленский район#Банковская карта#Илья Скобин
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