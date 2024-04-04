Омская областная прокуратура выступила с иском об отмене кредита, выданного инвалиду

Как рассказали в пресс-службе Прокуратуры Омской области, речь идет о событиях декабря 2022 года: женщина, будучи в гостях у соседей, упустила из внимания свою банковскую карту и мобильный телефон, чем и воспользовался 29-летний сосед: дистанционно оформил на женщину кредит на 290 тысяч рублей, а позже вывел все деньги с карты потерпевшей. Женщина обнаружила пропажу денег и заем на большую сумму только через несколько дней.