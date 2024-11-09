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Банковская карта

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2024
В Омске отец ребенка, которого жестоко избил сверстник, обратился в прокуратуру
9 ноября, 05:30
Дорогая ошибка. Житель Иркутска случайно перевел омичу полмиллиона рублей
5 июля, 07:50
Новые «высоты». Сразу на 3 маршрутах Омска подняли стоимость проезда
На этот раз повышение коснулось пригородных маршрутов — №922, №163 и №120.
26 апреля, 12:07
Ходит в очках. В Омске полицейские ищут женщину, потратившую деньги с чужой карты
Подозреваемая отправилась за покупками, но подобные ситуации решаются достаточно быстро из-за камер видеонаблюдения.
13 марта, 06:26
Покупка билета на спектакль обернулась для омича потерей денег
Общий ущерб в 2024 году уже превысил 180,1 млн.
2 марта, 11:27
Банкет окончен. Полицейские задержали омичей, «пропивших» деньги с чужой карты
28 января, 05:28
2023
«Зашли тихо и без конкурса». Омских школьников переводят на питание по «карточкам»
29 ноября 2023, 06:55
Житель Омской области вынудил петербуржца перевести на его счет полмиллиона рублей
Делом занимается Русско-Полянский районный суд.
27 ноября 2023, 08:41
Разыскивает полиция. Омичка решила устроить шоппинг на деньги с чужой карты
Нарушительницу ищут сотрудники отдела полиции № 8 УМВД России по городу Омску.
14 ноября 2023, 08:36
Внимание, розыск! В Омске ищут мужчину, похитившего деньги с чужой карты
Предполагаемый злоумышленник попал на запись с камер видеонаблюдения.
24 октября 2023, 03:17
Разберется полиция. Омичка потеряла банковскую карту и лишилась денег
19 октября 2023, 13:10
В Омске ищут мужчину, оплатившего покупки потерянной картой пенсионерки
17 октября 2023, 13:36
Задумался и забыл. В Омске мужчина не взял деньги из банкомата и их забрал нарушитель
16 октября 2023, 12:06
Суд защитил омича, у которого развилось заболевание, от банковских махинаций
3 октября 2023, 10:12
Розыск! Омские полицейские ищут мужчину, подозреваемого в краже денег с чужой карты
Владелица карты потеряла семь тыс рублей.
8 сентября 2023, 02:44
Внимание, розыск! Злоумышленник украл с карты молодой омички больше 6 тысяч рублей
Подозреваемый закупился алкоголем за чужой счет.
11 августа 2023, 08:28
Не к добру. Трое неизвестных воспользовались рассеянностью омской пенсионерки
Подозреваемые объявлены в розыск.
30 апреля 2023, 10:44
Ранее судимый омич нашел банковскую карту и отправился на шопинг за чужой счет
Подозреваемого задержали по горячим следам.
16 апреля 2023, 04:58
Внимание, розыск! В Омске двое неизвестных ограбили мужчину без сознания
Омич потерял сознание прямо на улице, когда возвращался вечером домой.
11 апреля 2023, 08:07
Знакомая украла у омича 86 тысяч рублей с банковской карты, пока он спал
Женщина украла деньги, чтобы закрыть долги.
7 апреля 2023, 10:35

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