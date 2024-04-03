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Задолжали более 20 миллионов. Омское предприятие-банкрот вернуло долги 401 работнику

3 апреля 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney
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Омское обанкротившееся предприятие вернуло долги 401 работнику

ООО «АВА Компани» признали банкротом еще в 2018 году, с тех пор сотни работников компании так и не получили положенные выплаты, в деле разбиралась прокуратура.

В 2018 году Арбитражный суд признал ООО «АВА Компани» банкротом, в этот период компания имела большую задолженность перед сотнями своих сотрудников — сумма долга составляла более 20 миллионов рублей.

В дело вмешалась прокуратура. В результате долг удалось уменьшить до 4 миллионов, а после поступления в конкурсную массу денег конкурсным управляющим недоимки по зарплате были выплачены всем работником, их оказалось 401 человек.

Сейчас компания «АВА Компани» смогла полностью погасить свою задолженность, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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