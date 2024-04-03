Задолжали более 20 миллионов. Омское предприятие-банкрот вернуло долги 401 работнику

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В 2018 году Арбитражный суд признал ООО «АВА Компани» банкротом, в этот период компания имела большую задолженность перед сотнями своих сотрудников — сумма долга составляла более 20 миллионов рублей.
В дело вмешалась прокуратура. В результате долг удалось уменьшить до 4 миллионов, а после поступления в конкурсную массу денег конкурсным управляющим недоимки по зарплате были выплачены всем работником, их оказалось 401 человек.
Сейчас компания «АВА Компани» смогла полностью погасить свою задолженность, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.