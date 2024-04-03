Возникли вопросы. После перекрытия бульвара Архитекторов в Омске нашлись нарушения

Прокуратура пришла к выводу, что в мэрии Омска приняли не все возможные меры обеспечения безопасности перед перекрытием бульвара Архитекторов на ремонт. В связи с этим, как выяснил Город55, представление получил и. о. мэра Омска Евгений Фомин. Также прокуратура Кировского округа Омска постановила возбудить административное дело по факту несоблюдения требований по обеспечению безопасного дорожного движения в отношении ответственного должностного лица БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Речь идет о начальнике дорожной службы дорожно-эксплуатационного участка 2 в Кировском округе.