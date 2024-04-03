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Перекрытый в Омске бульвар Архитекторов снова привлек внимание прокуратуры

Возникли вопросы. После перекрытия бульвара Архитекторов в Омске нашлись нарушения

3 апреля 2024, 05:56
Фото: Город55

Перекрытый в Омске бульвар Архитекторов снова привлек внимание прокуратуры

Перекрытие улицы, как и ожидалось, создало трудности на дорогах, что не понравилось областной прокуратуре, сообщили в надзорном ведомстве.

Омская прокуратура по поручению прокурора города Алексея Афанасьева проверила, насколько безопасно организовано дорожное движение в объезд бульвара Архитекторов, который перекрыли на несколько ближайших месяцев.

Во время проверки выяснилось, что после перекрытия перекрестков улиц Дмитриева и 70 лет Октября, Перелета и Степанца на улицах Левобережья стали регулярно появляться пробки. Решить проблему можно при помощи корректировки работы светофоров, в том числе на объездных маршрутах.

Вдобавок к этому на соседних улицах перед ремонтом бульвара Архитекторов не заделали ямы и выбоины, где скапливается талая вода. Все это тоже создает сложности для автомобилистов.

Прокуратура пришла к выводу, что в мэрии Омска приняли не все возможные меры обеспечения безопасности перед перекрытием бульвара Архитекторов на ремонт. В связи с этим, как выяснил Город55, представление получил и. о. мэра Омска Евгений Фомин. Также прокуратура Кировского округа Омска постановила возбудить административное дело по факту несоблюдения требований по обеспечению безопасного дорожного движения в отношении ответственного должностного лица БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Речь идет о начальнике дорожной службы дорожно-эксплуатационного участка 2 в Кировском округе.

Сейчас акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. В прокуратуре добавили, что ранее подрядчик по ремонту бульвара Архитекторов уже получил предостережение о недопустимости нарушения сроков выполнения работ.

Напомним, бульвар Архитекторов в Омске будут ремонтировать до конца 2024 года. Перекресток с улицей 70 лет Октября планируют открыть уже этим летом. На время перекрытия на Левобережье изменили маршруты общественного транспорта.

Из-за перекрытия бульвара Архитекторов на улицах Левобережья изменится движение машин
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#Пробки#Ремонт#Омск#Мэрия#Нарушения#Общественный транспорт#Безопасность#Подрядчик#Автомобилисты#Новости#Ольга Акамова#Дорожное движение#Евгений Фомин#Светофоры#Административное дело#Бульвар Архитекторов
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