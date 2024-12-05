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Евгений Фомин

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2024
Мэр Омска Сергей Шелест попал в больницу
5 декабря, 05:50
«Город разрыт весь»: Хоценко потребовал убрать последствия ремонта теплосетей
26 октября, 11:02
Студентам-целевикам из омских педвузов будут каждый месяц доплачивать 11,5 тысяч
17 сентября, 11:16
Построены в середине прошлого века. В Омске признали аварийными два жилых дома
17 сентября, 09:33
Цены на погребение в Омске взлетели: тарифы увеличились в 2,5 раза
Тарифы выросли и на услуги такого рода. Соответствующий документ появился на сайте администрации.
17 сентября, 02:39
Выбор есть. Мэр Омска Шелест определил, кто будет заменять его во время отпуска
15 июня, 05:05
Возникли вопросы. После перекрытия бульвара Архитекторов в Омске нашлись нарушения
3 апреля, 05:56
15 марта стартует голосование за объекты благоустройства 2025 года
Омичи и жители региона смогут проголосовать с помощью волонтеров или самостоятельно, через интернет.
11 марта, 08:23
Первый заместитель мэра Омска Евгений Фомин потерял контроль над округами
6 марта, 04:58
Административные округа в Омске выводят из подчинения первому заместителю мэра
1 марта, 09:27
Нужны теплые носки. Известны сроки ремонта вновь сломавшегося котла на омской ТЭЦ-5
Оборудование вышло из строя из-за свища.
22 февраля, 08:56
Два дома в Омске признали аварийными
Постановления опубликовали на сайте администрации города. Их подписал и. о. мэра Евгений Фомин.
9 февраля, 04:10
Праздник не приходит. К кому из омских чиновников в 2023 году наведывались силовики
5 января, 12:02
2023
Пиранья откусила палец ребенку, приписки фиктивных медуслуг, новый омский митрополит
15 октября 2023, 10:36
В планах отдых. Стало известно, почему мэра Омска не было на публичных встречах
Градоначальник решил взять короткую передышку в работе.
18 мая 2023, 07:25
Ступени без пандусов. Прокурор Омска потребовал сделать проход около моста доступнее
Других пешеходных переходов рядом нет. Прокурор Омска Павел Попов внес представление главе департамента городского хозяйства.
17 марта 2023, 05:40
В Омске в 2022 году нашли 62 опасных участка: публикуем список аварийных дорог
17 февраля 2023, 05:41
2022
Из аварийной омской трехэтажки выселят жильцов и работников полицейского участка
Осталось потерпеть 7 лет и 4 дня. В Омске признали аварийной трехэтажку 1964 года постройки.
27 декабря 2022, 12:46

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