gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Административное дело

Выбрать дату
2024
Поездка закончилась госпитализацией. В Омской области машина съехала в кювет
В Омской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое молодых людей получили травмы и были срочно госпитализированы.
30 октября, 08:47
Ночная погоня. В Омске мотоциклист без прав пытался сбежать от экипажа ДПС
9 августа, 07:08
На «Омск РТС» завели еще одну «административку» из-за проблем с горячей водой
17 июля, 05:20
На заседание не явился. Мировой суд вынес приговор главе Полтавского района Милашенко
12 июля, 08:33
Нарушил правила. В Омске накажут пилота, слетавшего в сельский магазин без «прав»
10 июля, 04:23
В Омске закрыли «Греко-католический приход» из-за иконы с изображением националиста
29 мая, 10:02
Прокуратура Омской области проконтролирует расследование ДТП в Полтавском Районе
26 мая, 12:07
Возникли вопросы. После перекрытия бульвара Архитекторов в Омске нашлись нарушения
3 апреля, 05:56
Аренда на 49 лет. Омич через суд пытался выкупить земельный участок с сотовой вышкой
В пресс-службе омских судов сообщили, что мужчине неправильно провели межевание, однако первый суд он выиграл.
1 апреля, 05:20
Омичка через суд добилась статуса вынужденного переселенца
Девушка была вынуждена переехать в регион из-за разрушения ее дома и опасений преследования со стороны украинских властей.
27 марта, 03:58
«Подвела память». Омич снова не заплатил налоги за 239 участков и оказался в суде
Мужчина оправдывался тем, что не получал уведомления о необходимости платить налоги. При этом аналогичная ситуация с оплатой земельного налога уже возникала в 2018 и 2019 годах.
13 марта, 06:23
2023
В Омской области 15-летний водитель маминой машины пытался убежать от ДПС
В Омском районе в селе Розовка инспекторы поймали несовершеннолетнего водителя ВАЗ-21124.
14 августа 2023, 11:34
Выяснились подробности о ДТП с автобусом в Омской области
На 33-летнего водителя завели административное дело.
15 марта 2023, 11:11

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика