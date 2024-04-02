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На улицах левобережья изменится движение из-за перекрытия бульвара Архитекторов

Из-за перекрытия бульвара Архитекторов на улицах Левобережья изменится движение машин

2 апреля 2024, 11:50

На улицах левобережья изменится движение из-за перекрытия бульвара Архитекторов

Омские водители снова смогут поворачивать налево с улицы Конева на 70 лет Октября, об отмене запрета рассказали в дептрансе.

В департаменте транспорта администрации Омска рассказали об отмене запрета на левый поворот с улицы Конева на улицу 70 лет Октября в направлении МК «Континент». Он будет снят с 5 апреля. Водители смогут поворачивать налево с третьей полосы дороги.

Заместитель директора дептранса Марина Расторгуева объяснила, что такое решение связано с большой загрузкой участка в период реставрации бульвара Архитекторов. Снятие запрета на поворот позволит избежать заторов на перекрестке улиц Конева и 70 лет Октября, а также минимизировать аварии.

«Будьте предельно внимательными и соблюдайте требования дорожных знаков и сигналов светофоров», — обратились к водителям в департаменте.

Напомним, что недавно на левобережье изменилась работа светофорного объекта на перекрестке улиц Перелета и Степанца. Нововведения также были введены для разгрузки проезжих частей в часы-пик.

Для разгрузки участка. На Левом берегу светофоры начнут работать по новым правилам
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#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Автомобиль#Транспортная развязка#Автомобилисты#Новости#Автомобили#Транспортная сеть#Правила дорожного движения#Автомобилист#Дептранс#Анастасия Баянова
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