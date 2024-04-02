Из-за перекрытия бульвара Архитекторов на улицах Левобережья изменится движение машин

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В департаменте транспорта администрации Омска рассказали об отмене запрета на левый поворот с улицы Конева на улицу 70 лет Октября в направлении МК «Континент». Он будет снят с 5 апреля. Водители смогут поворачивать налево с третьей полосы дороги.
Заместитель директора дептранса Марина Расторгуева объяснила, что такое решение связано с большой загрузкой участка в период реставрации бульвара Архитекторов. Снятие запрета на поворот позволит избежать заторов на перекрестке улиц Конева и 70 лет Октября, а также минимизировать аварии.
«Будьте предельно внимательными и соблюдайте требования дорожных знаков и сигналов светофоров», — обратились к водителям в департаменте.
Напомним, что недавно на левобережье изменилась работа светофорного объекта на перекрестке улиц Перелета и Степанца. Нововведения также были введены для разгрузки проезжих частей в часы-пик.