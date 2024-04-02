Из-за перекрытия бульвара Архитекторов на улицах Левобережья изменится движение машин

В департаменте транспорта администрации Омска рассказали об отмене запрета на левый поворот с улицы Конева на улицу 70 лет Октября в направлении МК «Континент». Он будет снят с 5 апреля. Водители смогут поворачивать налево с третьей полосы дороги.