Поражение «Авангарда», шестидневная рабочая неделя и участие в шоу. Омск в субботу

«Авангард» занял второе место в Восточной конференции, проиграв седьмой решающий матч с «Локомотивом». Игра завершилась со счетом 0:2 и 3:4 в серии. В телеграм-канале «Авангарда» прокомментировали игру и заявили, что установили несколько рекордов для клуба и КХЛ. Теперь они восстановятся и вернутся в следующем сезоне еще более заряженными, чтобы вновь побороться за Кубок Гагарина. Также после игры исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин тепло отозвался о «Локомотиве» и поздравил их с победой. Он подытожил все тем, что «это то поражение, за которое не стыдно!».