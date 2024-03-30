Поражение «Авангарда», шестидневная рабочая неделя и участие в шоу. Омск в субботу

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Новость №1.«Поражение, за которое не стыдно»: «Авангард» прокомментировал решающую игру сезона
«Авангард» занял второе место в Восточной конференции, проиграв седьмой решающий матч с «Локомотивом». Игра завершилась со счетом 0:2 и 3:4 в серии. В телеграм-канале «Авангарда» прокомментировали игру и заявили, что установили несколько рекордов для клуба и КХЛ. Теперь они восстановятся и вернутся в следующем сезоне еще более заряженными, чтобы вновь побороться за Кубок Гагарина. Также после игры исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин тепло отозвался о «Локомотиве» и поздравил их с победой. Он подытожил все тем, что «это то поражение, за которое не стыдно!».
Новость №2. Омичей предупредили о шестидневной рабочей неделе в апреле
В конце апреля омичей ожидает шестидневная рабочая неделя с 22 по 27 апреля. Затем последуют четыре выходных дня с 28 по 1 мая. На работу все выходят 2 мая, однако с 9 по 12 мая также обещают четыре выходных дня. Таким образом, в мае будет только 20 рабочих дней и 11 нерабочих. Один выходной день заберут у ноябрьских праздников.
Новость №3. Команда КВН из Омска вышла в следующий этап «Лиги городов» на ТНТ
Омская команда КВН «ВВ» принимает участие в шоу «Лига городов» на канале ТНТ. В рамках этапа баттлов омичи соревновались с командой «Запах груши» из Санкт-Петербурга. За наших ребят проголосовали Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов и Алексей Щербаков. Теперь они прошли в следующий раунд и будут бороться за главный приз — 10 миллионов. В этом им помогает комик Артем Калайджян, известный по роли Серго в сериале «Непосредственно Каха». Стоит отметить, что юмористы затрагивают актуальные темы и шутят, например, о пресс-секретаре президента России и даже о самом Путине.