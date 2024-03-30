11 выходных за месяц. Омичей скоро ждет шестидневная рабочая неделя

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
В конце апреля омичей ожидает шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 22 по 27 апреля. После этого, с 28 апреля по 1 мая, будут четыре выходных дня подряд. На работу все должны выйти 2 мая.
Следующие четыре выходных дня будут с 9 по 12 мая. Всего в мае будет 31 календарный день, из которых 20 — рабочие и 11 — выходные. Один выходной заберут с ноябрьских праздников.
Кроме того, в телеграм-канале Роструда сообщили о ближайших праздниках, которые не являются выходными днями:
Напомним, что ранее Город55 сообщал, что на Новый год каникулы продлятся до 8 января.