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Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

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выходные дни в мае

11 выходных за месяц. Омичей скоро ждет шестидневная рабочая неделя

30 марта 2024, 05:29
Фото: Город55
выходные дни в мае

Омичей предупредили о шестидневной рабочей неделе

27 апреля объявлено рабочим днем.

В конце апреля омичей ожидает шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 22 по 27 апреля. После этого, с 28 апреля по 1 мая, будут четыре выходных дня подряд. На работу все должны выйти 2 мая.

Следующие четыре выходных дня будут с 9 по 12 мая. Всего в мае будет 31 календарный день, из которых 20 — рабочие и 11 — выходные. Один выходной заберут с ноябрьских праздников.

Кроме того, в телеграм-канале Роструда сообщили о ближайших праздниках, которые не являются выходными днями:

  • 12 апреля — День космонавтики;
  • 19 апреля — День работников государственной службы занятости населения;
  • 20 апреля — Национальный день донора.

Напомним, что ранее Город55 сообщал, что на Новый год каникулы продлятся до 8 января.

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