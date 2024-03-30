Омская команда КВН «ВВ» вышла в следующий этап «Лиги городов» на ТНТ

Молодые омичи во главе с комиком Артемом Калайджяном, известным по роли Серго в сериале «Непосредственно Каха», в своих выступлениях шутят на актуальные темы. К примеру, в их шутках упоминается пресс-секретарь президента России и даже сам Владимир Путин. Также они шутят про юный возраст фигуристов и альтернативную реальность, в которой дети за океаном предпочитают советский кинематограф американскому.