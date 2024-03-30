Омская команда КВН «ВВ» вышла в следующий этап «Лиги городов» на ТНТ

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
На канале ТНТ вышло шоу «Лига городов», в котором приняла участие омская команда КВН «ВВ». На этапе баттлов омичи одержали победу, сразившись с командой «Запах груши» из Санкт-Петербурга. Теперь ребята вышли в следующий раунд и будут бороться за главный приз — 10 млн.
Молодые омичи во главе с комиком Артемом Калайджяном, известным по роли Серго в сериале «Непосредственно Каха», в своих выступлениях шутят на актуальные темы. К примеру, в их шутках упоминается пресс-секретарь президента России и даже сам Владимир Путин. Также они шутят про юный возраст фигуристов и альтернативную реальность, в которой дети за океаном предпочитают советский кинематограф американскому.
Стоит отметить, что за команду «ВВ» проголосовали Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов и Алексей Щербаков. Таким образом, юмористы одержали победу и впервые прошли в следующий этап «Лиги городов». Однако пока неизвестно, кто станет следующим соперником для ребят.
Напомним, что в первом сезоне омская команда прошла отборочные испытания, но на этапе баттлов проиграла команде КВН из Костромы.