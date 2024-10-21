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Нападающий

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2024
Пока что только слухи: в омском «Авангарде» решили обменять Макеева
21 октября, 07:05
Тренер «Авангарда» Звягин рассказал о настрое перед матчем с «Трактором»
14 октября, 09:22
Назад в строй. Канадец Спунер вернулся в команду омского «Авангарда»
20 сентября, 11:53
«Есть чувство расстройства»: нападающий Жафяров — об уходе из омского «Авангарда»
23 августа, 08:46
«Авангард» планирует закупить для омских школ сотни клюшек, шлемов и коньков
19 августа, 05:50
Контракт на один сезон. В омский «Авангард» перешел нападающий Галиев
Ранее хоккеист выступал за казанский «Ак Барс».
30 июля, 11:23
Омский «Авангард» объявил дату презентации команды
Презентация пройдет на G-Drive Арене. Подробности шоу пока не разглашаются.
23 июля, 04:39
Гендиректор «Авангарда» сообщил, что в команде появится еще один нападающий
Имя нового форварда пока не раскрывается.
18 июля, 08:28
Агент хоккеиста Дамира Жафярова прокомментировал слухи об уходе игрока из «Авангарда»
По словам агента Шуми Бабаева, нападающий Дамир Жафяров в первую очередь ждет предложения от Омска.
19 апреля, 13:04
«Авангард» перевернул игру с ног на голову и сравнял счет в серии с «Локомотивом»
У омичей шайбы забросили Игорь Мартынов, Семен Чистяков и Николай Прохоркин.
28 марта, 18:38
Это только первая игра: форвард «Авангарда» Николишин — о поражении «Локомотиву»
В начале матча «ястребы» смотрелись увереннее своих оппонентов, но затем ярославцы перехватили инициативу.
16 марта, 17:19
Ставка на первую игру: тренер «Авангарда» — о готовности к серии с «Локомотивом»
В сезоне-2023/2024 команды встречались два раза. В октябре «ястребы» на домашнем льду победили 4:1, а в январе уступили в гостях с таким же счетом.
15 марта, 08:30
«Авангард» на выезде обыграл «Ладу» и ведет в первом раунде плей-офф со счетом 3:0
Первая игра в Тольятти завершилась со счетом 3:1. У «ястребов» дубль оформил Рид Буше, также шайбу забросил Валентин Пьянов.
5 марта, 17:27
Повалил в снег и схватил за шею. В Омске задержали мужчину, напавшего на соседку
15 февраля, 09:55
Феерия из 14 шайб и две драки. «Авангард» со СКА устроили шоу для болельщиков
Нападающий Рид Буше оформил в матче хет-трик, после чего на лед G-Drive Арены полетели кепки болельщиков.
6 февраля, 18:50
Победа на выезде. Омский «Авангард» одолел «Барыс» со счетом 3:1
У омичей отличились Михаил Гуляев, Николай Прохоркин и Сергей Бойков.
31 января, 15:46
Переломили ход матча. «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:2
В последний раз «ястребы» одерживали победу над «Ак Барсом» в ноябре 2022 года.
26 января, 18:38
2023
«Авангард» обменял Дмитрия Соловьева на игрока «Спартака» Марка Вербу
Контракт с 25-летним нападающим Вербой рассчитан до конца нынешнего сезона.
28 октября 2023, 03:00
Не первый случай. Житель Омской области напал на дачницу и попытался изнасиловать
27 октября 2023, 10:01
Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Александром Дергачевым
В прошлом сезоне нападающий сыграл за команду 74 матча (регулярный чемпионат + плей-офф) и набрал 15 очков, забив 7 шайб и отдав 8 результативных передач.
21 июля 2023, 06:08

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