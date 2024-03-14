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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

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Стало известно, как можно сэкономить на аренде квартиры

14 марта 2024, 13:48
Фото: Изображение Midjourney
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Иногда аренда квартиры обходится очень дорого, но есть способы, которые помогут избавиться от лишних затрат.

О том, как можно сэкономить на аренде квартиры, рассказали «Newia». Перед тем, как арендовать квартиру, стоит внимательно изучить рынок. Это позволит сопоставить все варианты и не допустить лишних трат. Во время анализа стоит учитывать все детали — удаленность дома от центра города, наличие в шаговой доступности магазинов, автобусных остановок и других важных для удобства объектов. Например, квартиры, которые находятся рядом со стройками и промзоной, можно арендовать по более низкой цене.

Кроме того, стоит следить за ценами, они могут меняться в течение года. Часто в августе или сентябре сильно дорожает недвижимость, которая сдается рядом с крупными городскими вузами, так как на нее появляется сезонный спрос.

Еще один залог выгодной аренды — снимать квартиру у собственников жилья. При таком раскладе, удастся избежать трат на агентства. Более того, многие собственники сами заинтересованы в том, чтобы сдать квартиру арендатору напрямую, минуя общение со сторонними лицами.

Внимательно стоит отнестись и к выбору дома, в котором расположена квартира, и ее состоянию. Следует с осторожностью рассматривать объявления об аренде в старых домах, там могут возникать коммунальные и другие проблемы.

Если при просмотре квартиры вы увидели минусы, за которые можно снизить стоимость — не бойтесь торговаться. Иногда этот способ действительно работает и собственник идет на уступку.

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#Омск#Омская область#Аренда#Арендная плата#Новости#Аренда квартир#Анастасия Баянова#Аренда жилья
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