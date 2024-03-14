Стало известно, как можно сэкономить на аренде квартиры

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
О том, как можно сэкономить на аренде квартиры, рассказали «Newia». Перед тем, как арендовать квартиру, стоит внимательно изучить рынок. Это позволит сопоставить все варианты и не допустить лишних трат. Во время анализа стоит учитывать все детали — удаленность дома от центра города, наличие в шаговой доступности магазинов, автобусных остановок и других важных для удобства объектов. Например, квартиры, которые находятся рядом со стройками и промзоной, можно арендовать по более низкой цене.
Кроме того, стоит следить за ценами, они могут меняться в течение года. Часто в августе или сентябре сильно дорожает недвижимость, которая сдается рядом с крупными городскими вузами, так как на нее появляется сезонный спрос.
Еще один залог выгодной аренды — снимать квартиру у собственников жилья. При таком раскладе, удастся избежать трат на агентства. Более того, многие собственники сами заинтересованы в том, чтобы сдать квартиру арендатору напрямую, минуя общение со сторонними лицами.
Внимательно стоит отнестись и к выбору дома, в котором расположена квартира, и ее состоянию. Следует с осторожностью рассматривать объявления об аренде в старых домах, там могут возникать коммунальные и другие проблемы.
Если при просмотре квартиры вы увидели минусы, за которые можно снизить стоимость — не бойтесь торговаться. Иногда этот способ действительно работает и собственник идет на уступку.