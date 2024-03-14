Стало известно, как можно сэкономить на аренде квартиры

О том, как можно сэкономить на аренде квартиры, рассказали «Newia». Перед тем, как арендовать квартиру, стоит внимательно изучить рынок. Это позволит сопоставить все варианты и не допустить лишних трат. Во время анализа стоит учитывать все детали — удаленность дома от центра города, наличие в шаговой доступности магазинов, автобусных остановок и других важных для удобства объектов. Например, квартиры, которые находятся рядом со стройками и промзоной, можно арендовать по более низкой цене.