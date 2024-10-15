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Аренда квартир

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Готовьте МРОТ. Где и за сколько в Омске сдают самые дешевые квартиры
15 октября, 04:15
Стоит ли оформлять ипотеку для покупки жилья в 2024 году
Стоит ли брать ипотеку? О личном опыте покупки квартиры в ипотеку в Москве в 2024 году — в материале Города55.
12 июля, 13:49
В 2,3 раза дороже аренды. Омск стал одним из лидеров по величине ипотечных платежей
Омск оказался на шестом месте рейтинга регионов, самый большой разрыв платежей по ипотеке и арендной ставки зафиксирован в Казани.
4 марта, 12:03
Омск вошел в десятку регионов по недоступности покупки квартир в новостройках
2 февраля, 12:00
2023
Посуточную аренду планируют урегулировать. Что станет с рынком съемного жилья в Омске
14 ноября 2023, 09:57
В Омске расширили список чиновников, которым положена компенсация за аренду жилья
1 августа 2023, 06:45
Лучшие районы Омска для проживания в квартире
28 июля 2023, 10:30

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