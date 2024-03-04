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Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Омск стал одним из лидеров по величине ипотечных платежей

В 2,3 раза дороже аренды. Омск стал одним из лидеров по величине ипотечных платежей

4 марта 2024, 12:03
Фото: 1MI

Омск стал одним из лидеров по величине ипотечных платежей

Омск оказался на шестом месте рейтинга регионов, самый большой разрыв платежей по ипотеке и арендной ставки зафиксирован в Казани.

Анализ стоимости аренды и ипотеки провели аналитики «Циан». Оказалось, что сейчас в крупнейших городах России ипотечный платеж на вторичном рынке в 2,3 раза превышает стоимость аренды. Эксперты объясняют эту ситуацию тем, что цены на съемную недвижимость поднимались медленнее, однако при таких условиях очень вероятно повышение арендных ставок.

В рейтинге регионов по сопоставлению цены аренды и ипотеки Омск занял шестое место. Здесь средняя величина платы за месячное проживание в однокомнатной квартире равна 20,7 тысяч рублей, за ипотеку же придется заплатить в среднем 47,7 тысяч. Платеж по ипотеке превышает аренду в 2,3 раза.

Самый большой разрыв платежей по ипотеке и арендной ставки зафиксирован в Казани (2,9). На втором месте расположился Санкт-Петербург (2,7), тройку лидеров замыкает Москва (2,5).

Фото: циан
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