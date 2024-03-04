В 2,3 раза дороже аренды. Омск стал одним из лидеров по величине ипотечных платежей

Анализ стоимости аренды и ипотеки провели аналитики «Циан». Оказалось, что сейчас в крупнейших городах России ипотечный платеж на вторичном рынке в 2,3 раза превышает стоимость аренды. Эксперты объясняют эту ситуацию тем, что цены на съемную недвижимость поднимались медленнее, однако при таких условиях очень вероятно повышение арендных ставок.