В 2,3 раза дороже аренды. Омск стал одним из лидеров по величине ипотечных платежей

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Анализ стоимости аренды и ипотеки провели аналитики «Циан». Оказалось, что сейчас в крупнейших городах России ипотечный платеж на вторичном рынке в 2,3 раза превышает стоимость аренды. Эксперты объясняют эту ситуацию тем, что цены на съемную недвижимость поднимались медленнее, однако при таких условиях очень вероятно повышение арендных ставок.
В рейтинге регионов по сопоставлению цены аренды и ипотеки Омск занял шестое место. Здесь средняя величина платы за месячное проживание в однокомнатной квартире равна 20,7 тысяч рублей, за ипотеку же придется заплатить в среднем 47,7 тысяч. Платеж по ипотеке превышает аренду в 2,3 раза.
Самый большой разрыв платежей по ипотеке и арендной ставки зафиксирован в Казани (2,9). На втором месте расположился Санкт-Петербург (2,7), тройку лидеров замыкает Москва (2,5).