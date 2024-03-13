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Шелест рассказал, какие улицы Омска пострадали от перепадов температуры

Асфальт под угрозой. Шелест сообщил, какие улицы пострадали от перепадов температуры

13 марта 2024, 08:36
Фото: Соцсети Сергея Шелеста

Шелест рассказал, какие улицы Омска пострадали от перепадов температуры

Дорожные службы уже начали работу на некоторых участках, ряд улиц подвергся превентивным мерам.

О состоянии городских улиц в период сильных перепадов температуры рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграмм-канале. Такие погодные условия оказывают влияние на дородное покрытие и создают неудобства для автомобилей.

«Хочу сказать, что работа по ремонту различных участков уличной сети уже ведется. Превентивные меры предприняты на участках улиц Герцена, 10 лет Октября, Фрунзенском, Комсомольском мосту и мосту им. 60-летия ВЛКСМ», — сообщил градоначальник.

Кроме того, сегодня дорожные службы провели необходимые работы на улице Кирова, далее планируется приступить к улице Жукова. Департамент городского хозяйства уже составил список адресов, которыми нужно заняться в первую очередь.

Сейчас работы проводятся с использованием холодного асфальта, горячий станет доступен только когда на улице зафиксируется «плюсовая» температура.

«Муниципальный асфальтобетонный завод к работе в полную силу готов», — добавил Шелест.
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