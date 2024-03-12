Переплываем лужи. Омичей ждет сильнейшее потепление до +2 градусов на выходных

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Стало известно, какой будет погода в Западной Сибири. Об этом рассказали в Гидрометцентре России. По данным метеорологов, осадки должны вот-вот утихомириться на юге, в том числе и в Омской области.
Погода станет более весенней и сухой в среду, 13 марта. Конечно, сильного потепления ждать в первом месяце весны не стоит, а также надеяться, что ночные заморозки спадут. Однако днем воздух будет прогреваться в ближайшее время хорошо.
Температурные значения с каждым днем приближаются к нулевой отметке, чему могут порадоваться омичи и жители соседних регионов после долгой холодной зимы. При этом вторая половина марта будет еще теплее, что неудивительно.
К выходным, к 16 и 17 марта, синоптики прогнозируют потепление до +2 градусов днем. Что касается заморозков ночью, то ожидается, что они исчезнут до конца месяца. Однако это данные долгосрочного прогноза, погода может измениться.