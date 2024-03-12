Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

иллюстрация

Переплываем лужи. Омичей ждет сильнейшее потепление до +2 градусов на выходных

12 марта 2024, 07:02
Фото: Город55
иллюстрация

Жителей Омской области ждет сильнейшее потепление до +2 градусов на выходных

Синоптики спрогнозировали также, когда в регионе спадут ночные заморозки.

Стало известно, какой будет погода в Западной Сибири. Об этом рассказали в Гидрометцентре России. По данным метеорологов, осадки должны вот-вот утихомириться на юге, в том числе и в Омской области.

Погода станет более весенней и сухой в среду, 13 марта. Конечно, сильного потепления ждать в первом месяце весны не стоит, а также надеяться, что ночные заморозки спадут. Однако днем воздух будет прогреваться в ближайшее время хорошо.

Температурные значения с каждым днем приближаются к нулевой отметке, чему могут порадоваться омичи и жители соседних регионов после долгой холодной зимы. При этом вторая половина марта будет еще теплее, что неудивительно.

К выходным, к 16 и 17 марта, синоптики прогнозируют потепление до +2 градусов днем. Что касается заморозков ночью, то ожидается, что они исчезнут до конца месяца. Однако это данные долгосрочного прогноза, погода может измениться.

Робкий «плюс» и мощный ветер. Синоптики рассказали, когда в Омск придет тепло
Узнать подробнее
#Общество#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Гидрометцентр РФ#Потепление#Новости#Погода в марте#Алина Ясинская
Подпишитесь
Дефицит транспорта и парковок. Чем обернется для Омска открытие нового корпуса ОмГУ
Сегодня, 06:20
Заброшена много лет. В Омске за 12,7 млн продают двухэтажную школу на улице Свободы
Сегодня, 04:04
Омичам предложили выбрать дизайн для будущего аэропорта «Омск — Федоровка»
Сегодня, 04:06
Субкультуры омских пацанов. ЧВ как место сбора неформалов, или «Верните мне мой 2007»
Вчера, 06:30
В элитном омском ЖК выставили на продажу 5-комнатную квартиру с сауной
Сегодня, 03:15
Омский водоканал начал обслуживать проблемные канализационные сети на Пригородной
Вчера, 09:06