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Температура воздуха

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Стало известно, когда в Омской области ляжет снег
24 октября, 07:35
Какая будет погода в Омской области в ноябре 2024 года? Подробный прогноз
22 октября, 04:29
Зима началась: синоптики озвучили, когда в Омске снова выпадет снег
11 октября, 10:55
Омичам подробно рассказали о готовности к предстоящему отопительному сезону
19 сентября, 10:04
Омскую область накроет волна бабьего лета, а потом циклон с мощным снегопадом
7 сентября, 05:49
Стабильность и никаких сюрпризов. Омичам рассказали, какой погоды ожидать осенью
7 августа, 06:43
То холод, то жара. Омичей предупредили о сильных температурных скачках до +9 градусов
Метеорологи говорят, что оставшиеся дни недели будут дождливыми.
3 июля, 12:13
Зной уходит. Июль в Омской области станет очень дождливым месяцем
1 июля, 11:13
Ниже нормы. Синоптики назвали май 2024 года в Омской области аномально холодным
3 июня, 13:45
От 0 до +29. Жителей Омской области предупредили о сильных перепадах температуры
19 апреля, 11:58
Всему виной циклон с Атлантики. Синоптик рассказала о погоде в Омске в ближайшие дни
12 апреля, 09:58
Четвертый зимний месяц. Омичей предупредили, что на смену оттепели придет похолодание
19 марта, 08:44
Асфальт под угрозой. Шелест сообщил, какие улицы пострадали от перепадов температуры
Дорожные службы уже начали работу на некоторых участках, ряд улиц подвергся превентивным мерам.
13 марта, 08:36
Снег и гололед. Какая погода ждет жителей Омской области с приходом весны
29 февраля, 13:46
Готовимся к слякоти. Циклон из Атлантики принесет в Омск мокрый снег
Воздух прогреется выше нормы на целых 2–6 градусов.
28 февраля, 08:02
2023
Сильный ветер и гололед. Какая погода ждет омичей на выходных
16 декабря 2023, 03:00
В Омской области с начала аномальных холодов обморожения получили три десятка человек
12 декабря 2023, 05:13
Синоптики рассказали, насколько омская погода в сентябре будет отличаться от нормы
Гидрометеорологический центр РФ представил прогноз средней месячной температуры воздуха и среднего количества осадков в регионе.
1 сентября 2023, 12:57

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