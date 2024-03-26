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Погода в марте

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2024
До +10 градусов. Стало известно, какую погоду ждать омичам в ближайшие дни
26 марта, 12:38
Вскроются реки. Синоптики рассказали, когда полностью растает снег в Омской области
По предварительным прогнозам, схода сугробов стоит ждать где-то в середине апреля.
22 марта, 10:24
Теплая остановка вместо дома, история выжившего и сюрпризы от погоды. Омск сегодня
18 марта, 14:29
Поджигатель будок, новые правила в такси и долгожданное потепление. Омск сегодня
14 марта, 14:38
Асфальт под угрозой. Шелест сообщил, какие улицы пострадали от перепадов температуры
Дорожные службы уже начали работу на некоторых участках, ряд улиц подвергся превентивным мерам.
13 марта, 08:36
Переплываем лужи. Омичей ждет сильнейшее потепление до +2 градусов на выходных
Синоптики спрогнозировали также, когда в регионе спадут ночные заморозки.
12 марта, 07:02
Нашествие крыс, судьба выброшенных щенков и весенние холода. Омск сегодня
6 марта, 14:09
Раздеваться рано. В марте по Омской области ударят 26-градусные морозы
В следующие несколько дней на территории региона будут температурные качели, максимальная температура составит 0 градусов.
6 марта, 06:30
От +1 до -23. Совсем скоро погода в Омской области снова кардинально изменится
4 марта, 09:16
Снег и порывы ветра. В Госавтоинспекции омичей призвали быть осторожнее на дорогах
1 марта, 12:24
Снег и гололед. Какая погода ждет жителей Омской области с приходом весны
29 февраля, 13:46
Снимаем пуховики. Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей в ближайшие дни
28 февраля, 10:43
Будем мерзнуть. Омичам рассказали, что в первые дни марта в регион снова придет холод
27 февраля, 11:51
Затопит город. Потепление до +1 ожидается в Омской области ближе к выходным
Вместе с тем синоптики говорят, что в регионе может еще идти снег.
27 февраля, 11:15
2023
Весна никак не прогонит зиму. В Омске к концу марта похолодает до -18 градусов
Омичей ожидает холод, который продолжит распространяться по всему региону.
29 марта 2023, 10:02
Рано радоваться весне. Март попрощается с омичами снегом и минусовой температурой
В ближайшие дни омичам предстоит встреча с «февралем». Синоптики пообещали существенное похолодание и сильный ветер.
27 марта 2023, 09:00
Санкционные товары, приближающаяся жара и обновление состава УИК. Омск за день
24 марта 2023, 16:00
Без осадков и сильного ветра. Рабочая неделя в Омске начнется при отличной погоде
Наконец-то в регион придет настоящая весна. В ближайшие три дня Омская область будет уверенно прогреваться.
24 марта 2023, 10:26
Скоро +10. В Омской области зима к концу марта сдаст позиции
Готовим резиновые сапоги. Сегодня еще валит снег, чтобы стремительно начать таять. На Омскую область идет значительное потепление.
23 марта 2023, 06:22
Оттепель вернется. Омская область с середины недели снова вступит в весеннюю пору
Морозные ночи миновали. Омичей в середине недели ждет облачность и сырость.
21 марта 2023, 05:40

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