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Сирену включают для проверки аппаратуры

«А где проверка хоть была?»: омичи не услышали звука экстренного оповещения

6 марта 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney
Сирену включают для проверки аппаратуры

Омичи рассказали, что проверку экстренной сирены было слышно не во всем городе

Меньше всего сирену было слышно в городке Нефтяников.

Читатели Города55 сообщили, что звук сирены было слышно не во всех районах Омска. Систему экстренного оповещения включали сегодня, 6 марта, в промежутке с 10:20 до 10:50. Подобные проверки проводят регулярно.

«В Нефтяниках тишина была на проспекте Мира в районе СибАДИ. Надо, наверно, звук увеличить», — рассказала Дарья Колмагорова.
«На СибАДИ при открытой форточке было слышно, если прям прислушиваться, » — добавила Ирина Лихачева.

От жителей Нефтяников поступило много сообщений, что звуки сирены до них не добрались. Проблемы с качеством экстренного оповещения были и в других районах.

«На набережной не слышно было! В районе центрального пляжа», — сообщила Мария Ульянова.
«Улица Куйбышева, мы не слышали, все как обычно. А где проверка хоть была?» — спросила Наталья Гаврилова.
«И не слышно и не видно! На Бульваре Архитекторов наверно нет граммофонов этих», — рассказал Виталий Емец.
«21-я Амурская, в районе диспетчерской ничего не было слышно», — сообщила омичка Юлия.

Омичи отметили, что сирену хорошо и отчетливо было слышно на центральных улицах города.

«Внимание всем!»: Скоро в Омске проведут проверку систем экстренного оповещения
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#Город#Качество#Омск#Набережная#СибАДИ#Омичи#Нефтяники#Сирена#Евгений Игишев
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