«А где проверка хоть была?»: омичи не услышали звука экстренного оповещения

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Читатели Города55 сообщили, что звук сирены было слышно не во всех районах Омска. Систему экстренного оповещения включали сегодня, 6 марта, в промежутке с 10:20 до 10:50. Подобные проверки проводят регулярно.
«В Нефтяниках тишина была на проспекте Мира в районе СибАДИ. Надо, наверно, звук увеличить», — рассказала Дарья Колмагорова.
«На СибАДИ при открытой форточке было слышно, если прям прислушиваться, » — добавила Ирина Лихачева.
От жителей Нефтяников поступило много сообщений, что звуки сирены до них не добрались. Проблемы с качеством экстренного оповещения были и в других районах.
«На набережной не слышно было! В районе центрального пляжа», — сообщила Мария Ульянова.
«Улица Куйбышева, мы не слышали, все как обычно. А где проверка хоть была?» — спросила Наталья Гаврилова.
«И не слышно и не видно! На Бульваре Архитекторов наверно нет граммофонов этих», — рассказал Виталий Емец.
«21-я Амурская, в районе диспетчерской ничего не было слышно», — сообщила омичка Юлия.
Омичи отметили, что сирену хорошо и отчетливо было слышно на центральных улицах города.