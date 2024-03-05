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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

В бывшем ТК «Летур» сдают в аренду два помещения для заведений общепита

С площадкой на крыше. В бывшем «Летуре» сдают в аренду два помещения под общепит

5 марта 2024, 09:22
Фото: Город55

В бывшем ТК «Летур» сдают в аренду два помещения для заведений общепита

Оба помещения находятся на первом этаже, арендатор одного из них сможет разместить на крыше здания летнюю веранду.

Объявления об аренде помещений в бывшем ТК «Летур» появились на сайте «Домклик». Площадь первого составляет 400 м², за аренду съемщику придется платить 800 000 рублей в месяц. Место предназначено для заведения общепита, но может использоваться и в других целях.

Среди «плюсов» помещения автор объявления выделяет расположение в самом центре города, отдельный вход и большую проходимость. Отмечается, что, при желании арендатора, можно дополнительно занять 2 и 3 этажи.

Второе помещение чуть меньше по площади — 372.5 м², стоимость аренды в месяц составляет 931 250 рублей. Оно также находится на первом этаже здания, но предназначено только для заведения общественного питания. Съемщик этого помещения сможет разместить летнюю веранду на крыше здания.

Фото: omsk.domclick.ru
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