С площадкой на крыше. В бывшем «Летуре» сдают в аренду два помещения под общепит

Второе помещение чуть меньше по площади — 372.5 м², стоимость аренды в месяц составляет 931 250 рублей. Оно также находится на первом этаже здания, но предназначено только для заведения общественного питания. Съемщик этого помещения сможет разместить летнюю веранду на крыше здания.