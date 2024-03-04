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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Стало известно, когда в Омске проведут проверку систем экстренного оповещения

«Внимание всем!». Скоро в Омске проведут проверку систем экстренного оповещения

4 марта 2024, 09:46
Фото: 1MI

Стало известно, когда в Омске проведут проверку систем экстренного оповещения

Проверка состоится 6 марта и продлится полчаса — с 10:20 до 10:50.

О проведении проверки систем экстренного оповещения жителей Омска предупредили в городской администрации.

Сообщается, что сирены заработают 6 марта, проверка продлится полчаса — с 10:20 до 10:50. Во время работы систем оповещения омичи будут слышать следующие слова: «Внимание всем!».

В департаменте общественной безопасности объяснили, что такие проверки проводятся систематически и зависят от технической необходимости. В мэрии горожан попросили отнестись с понимание к ситуации и не паниковать.

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#Омск#Омская область#Новости#Сирена#Система оповещения#Сирены#Системы оповещения#Система#Анастасия Баянова#Система централизованного оповещения населения
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