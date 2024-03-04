«Внимание всем!». Скоро в Омске проведут проверку систем экстренного оповещения

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
О проведении проверки систем экстренного оповещения жителей Омска предупредили в городской администрации.
Сообщается, что сирены заработают 6 марта, проверка продлится полчаса — с 10:20 до 10:50. Во время работы систем оповещения омичи будут слышать следующие слова: «Внимание всем!».
В департаменте общественной безопасности объяснили, что такие проверки проводятся систематически и зависят от технической необходимости. В мэрии горожан попросили отнестись с понимание к ситуации и не паниковать.