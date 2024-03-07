Виноваты окна. Омичам объяснили, почему сирены сработали не во всем городе

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Вчера утром, 6 марта, в Омске проверяли работу экстренных сирен, однако их услышали далеко не во всех городских округах. Жителей областного центра это обеспокоило, так что они обратились в редакцию Города55.
Как оказалось, меньше всего звуки сирен было слышно на территории Советского округа. На жалобы омичей отреагировали представители министерства региональной безопасности. Они объяснили, системы оповещения включали всего лишь на три минуты, успокоив, что в случае ЧС сирены будут работать без отключения.
Также при необходимости заработают машины с громкоговорителями, которые пустят по улицам, чтобы оповестить об опасности граждан. Кроме того, населению придут смс-оповещения, будут перехвачены экстренными сообщениями каналы. К информированию местных жителей подключат СМИ.
В профильном министерстве считают, что часть омичей не услышали сирены из-за толстых окон с подавлением уличного шума. Вместе с тем где-то предупреждающего звука действительно не было, потому что электросирены не сработали. Так получилось, например, на улицах 50 лет Профсоюзов, Батумская. Специалисты после проверки занялись исправлением оборудования, ищут причины неисправности.
Кстати, есть части города, в которых в целом не предусмотрены электросирены. Жители Московки-2 в случае чрезвычайной ситуации не будут оповещены с помощью этого оборудования, потому что его в этом микрорайоне попросту нет. В администрации Омска сообщили, что указанная территория не входит в зону действия звукового оповещения. Местных жителей предупредят по смс, через телевизор и радио.
Выходит, что жалобы омичей оказываются полезными, так как сотрудники мэрии и специалисты, ответственные за массовое оповещение, лучше осведомлены об эффективности и работе сирен в городе.