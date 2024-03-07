Виноваты окна. Омичам объяснили, почему сирены сработали не во всем городе

Кстати, есть части города, в которых в целом не предусмотрены электросирены. Жители Московки-2 в случае чрезвычайной ситуации не будут оповещены с помощью этого оборудования, потому что его в этом микрорайоне попросту нет. В администрации Омска сообщили, что указанная территория не входит в зону действия звукового оповещения. Местных жителей предупредят по смс, через телевизор и радио.