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ТК «Летур»

Новая жизнь. В бывшем ТК «Летур» установили панорамные окна

4 марта 2024, 11:36
Фото: Яндекс Карты
ТК «Летур»

В бывшем ТК «Летур» установили новые панорамные окна

Значительные изменения в облике здания заметили омичи.

Фотографии постепенно преображающегося ТК «Летура» появились в паблике «Омск путеводитель». Сегодня омичи заметили, что в здании заменили окна — вместо старых пластиковых теперь панорамные.

Напомним, что торговый комплекс планируется открыть в июле этого года, но уже в совершенно другом облике. Новое название «Летура» — «Гагарин Молл». На первом этаже обновленной постройки будет работать большой фуд-корт, также в здании разместится ночной клуб, а на крыше — кафе и рестораны.

Фото: Скриншот «Омск путеводитель»
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#Стройка#Омск#Строительство#Новости#Торговый комплекс#ТК "Летур"#Торговые центры#Анастасия Баянова#Летур
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