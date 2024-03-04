Новая жизнь. В бывшем ТК «Летур» установили панорамные окна

Напомним, что торговый комплекс планируется открыть в июле этого года, но уже в совершенно другом облике. Новое название «Летура» — «Гагарин Молл». На первом этаже обновленной постройки будет работать большой фуд-корт, также в здании разместится ночной клуб, а на крыше — кафе и рестораны.