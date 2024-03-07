Серия возвращается в Омск. «Авангард» уступил «Ладе» в четвертом матче плей-офф

В начале матча первое звено «ястребов» бросилось в атаку. Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский отразил несколько опасных бросков. Первые пять минут команды провели без остановок. Хозяева площадки к середине периода значительно активизировались. На 12 минуте команды получили обоюдное удаление: «ястреб» Михаил Гуляев за задержку соперника клюшкой, игрок «Лады» Скотт Космачук за толчок. Затем у тольяттинцев появилась возможность поиграть в большинстве, Илья Рейнгардт поехал в штраф-бокс за подножку. Реализовать численное преимущество не удалось, но после «Лада» открыла счет. Шайбу забросил Никита Попугаев с передачи Артема Иванюженкова и Владислава Семина. На последней минуте периода удалился форвард «Авангарда» Райан Спунер за удар клюшкой, а следом и Рид Буше за такое же нарушение.