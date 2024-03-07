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Омский «Авангард» проиграл «Ладе» со счетом 1:4

Серия возвращается в Омск. «Авангард» уступил «Ладе» в четвертом матче плей-офф

7 марта 2024, 17:30
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» проиграл «Ладе» со счетом 1:4

Единственную шайбу в ворота тольяттинцев отправил форвард «ястребов» Рид Буше.

Омский «Авангард» сегодня, 7 марта, встретился в Тольятти с «Ладой» в четвертом матче первого раунда плей-офф. «Ястребы» уступили 1:4. Счет в серии — 3:1 в пользу омичей.

В начале матча первое звено «ястребов» бросилось в атаку. Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский отразил несколько опасных бросков. Первые пять минут команды провели без остановок. Хозяева площадки к середине периода значительно активизировались. На 12 минуте команды получили обоюдное удаление: «ястреб» Михаил Гуляев за задержку соперника клюшкой, игрок «Лады» Скотт Космачук за толчок. Затем у тольяттинцев появилась возможность поиграть в большинстве, Илья Рейнгардт поехал в штраф-бокс за подножку. Реализовать численное преимущество не удалось, но после «Лада» открыла счет. Шайбу забросил Никита Попугаев с передачи Артема Иванюженкова и Владислава Семина. На последней минуте периода удалился форвард «Авангарда» Райан Спунер за удар клюшкой, а следом и Рид Буше за такое же нарушение.

Второй период «ястребы» начали втроем против пятерых игроков тольяттинской команды. Но и у «Лады» удалился Михаил Фисенко за блокировку. Большинство не удалось ни у тольяттинцев, ни у омичей. В драке сошлись «ястреб» Никита Холодилин и игрок «Лады» Артем Иванюженков. Хоккеисты получили по 5 минут штрафа. На 26 минуте Рид Буше сравнял счет — 1:1. Очки за передачу получили Дамир Шарипзянов и Владимир Ткачев. На 32 минуте «Лада» снова вышла вперед — 2:1. Шайбу забросил Скотт Космачук.

«Авангард» заработал большинство в начале третьего периода, игрок тольяттинцев Максим Минеев поставил подножку Риду Буше. Реализовать большинство не удалось. Еще один штраф получил нападающий «Лады» Павел Куликов за игру высоко поднятой клюшкой. И вновь тольяттинцы выстояли. Омичи организовали несколько атак, чтобы спасти матч, однако нападающий «Лады» Никита Попугаев прошел к воротам Павла Хомченко и забросил третью шайбу — 3:1. В конце основного времени «Авангард» поменял голкипера на шестого полевого, но пропустил в пустые ворота.

Статистика матча:

  • Броски: 66-55;
  • Броски в створ: 34-26;
  • Голы: 4-1;
  • Вбрасывания: 35-21;
  • Блокированные броски: 13-16;
  • Силовые приемы: 16-10;
  • Отборы: 7-2;
  • Потери: 4-1;
  • Перехваты: 5-6;
  • Время в атаке: 14:09–13:21;
  • Штраф: 13-17

Следующий матч «Авангард» и «Лада» проведут в Омске. Игра состоится в субботу, 9 марта, в 16:30.

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