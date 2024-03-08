Разваливается по частям. В роддоме Омска посыпалась штукатурка и сломалась вентиляция

Как оказалось, в роддоме проигнорировали сразу несколько важных моментов. Например, на лестничных клетках и в коридорах не было оборудовано аварийное освещение. В здании не проводили повторную огнезащитную обработку, не ставили ограждения на крыше, которые необходимы для пожарной безопасности. Более того, в родильном доме есть больший риск возникновения крупного пожара, потому что стены в коридорах отделаны МДФ-панелями. Этот материал особо пожароопасен, заметили сотрудники прокуратуры.