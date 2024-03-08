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Published Сегодня, 11:19

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Updated Сегодня, 11:21

иллюстрация

Разваливается по частям. В роддоме Омска посыпалась штукатурка и сломалась вентиляция

8 марта 2024, 11:19
Фото: Город55
иллюстрация

В разваливающемся омском роддоме посыпалась штукатурка и сломалась вентиляция

Многострадальное медучреждение находится в крайне плачевном состоянии, которое обсуждается в суде.

В Советском районном суде состоялось заседание по делу о состоянии одного из родительных домов. Региональная прокуратура подала иск к министерству здравоохранения и медучреждению, расположенному по улице Магистральная (городок Нефтяников).

Сотрудников надзорного ведомства в корне не устроило состояние места, где содержатся беременные, а также пациентки после родов. Если быть конкретнее, то претензии возникли к организации пожарной безопасности.

Как оказалось, в роддоме проигнорировали сразу несколько важных моментов. Например, на лестничных клетках и в коридорах не было оборудовано аварийное освещение. В здании не проводили повторную огнезащитную обработку, не ставили ограждения на крыше, которые необходимы для пожарной безопасности. Более того, в родильном доме есть больший риск возникновения крупного пожара, потому что стены в коридорах отделаны МДФ-панелями. Этот материал особо пожароопасен, заметили сотрудники прокуратуры.

При судебных разбирательствах также выяснилось, что в региональный минздрав поступало обращение, чтобы ведомство выделило деньги роддому. О проблемах в медицинском учреждении и необходимости их решения заявлял сам главврач.

По итогу вопросы начали решать уже представители прокуратуры и суд. На последнем заседании по этой истории профильное министерство обязали профинансировать работы в роддоме. Это необходимо сделать до 1 июля 2024 года, уточнил Советский райсуд.

Кстати, в этом роддоме не только проблемы с пожарной безопасности. Работники Роспотребнадзора Омской области заметили, что внутри валится штукатурка. Она сыпется со стен в коридорах, на складе и в моечной комнате.

Санитарные нарушения обнаружили также в отделении гинекологии — в столовой и буфете. По этому поводу также были судебные тяжбы. Роспотребнадзор указал еще и на состояние вентиляции в пищеблоке, которая была в нерабочем состоянии, на невозможность мыть посуду.

Со слов работника родильного дома на суде, некоторые нарушения в медучреждении устранили. Но все же их оштрафовали, сумма взыскания составила 10 тыс рублей.

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#Омск#Омская область#Здравоохранение#Медицина#Новости#Алина Ясинская
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