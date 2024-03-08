Умер бы от голодной смерти. Омский живодер привязал свою собаку к дереву и ушел

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Стало известно о факте жестокого обращения с животным. В лесу Омской области совершенно случайно нашли собаку. Она была привязана тугой веревкой к дереву. Об этом сообщает 12 канал со ссылкой на зоозащитников.
Сторожевой пес был у дерева в овраге рядом с одной из деревень в нескольких километрах. Это место не видно с трассы, но по счастливой случайности волонтер приюта «Друг» оказалась там. Известно, что собака больше двух недель сидела, преданно ожидая жестокого хозяина.
Живодер не просто оставил ее в лесу, а обрек на голодную смерть. Пес был сильно напуган при встрече с девушкой. Несмотря на голод, он до последнего отказывался уходить с места. По всей видимости, питомец надеялся, что хозяин его заберет.
В течение двух недель волонтеры ездили в лес и кормили преданную собаку. Чтобы животное не замерзло, ему стелили солому. Через какое-то время пес начал доверять незнакомым людям. По итогу собака спасена и находится в приюте, ожидая нового хозяина, который будет с ней добр и чуток.
Пока неизвестно, кто так жестоко поступил с псом. Это предстоит выяснить и наказать живодера в случае выяснения всех подробностей истории.