Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

иллюстрация

Умер бы от голодной смерти. Омский живодер привязал свою собаку к дереву и ушел

8 марта 2024, 11:55
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области живодер привязал свою собаку к дереву и оставил в лесу умирать

Добрые люди случайно нашли пса, который был сильно напуган и голоден.

Стало известно о факте жестокого обращения с животным. В лесу Омской области совершенно случайно нашли собаку. Она была привязана тугой веревкой к дереву. Об этом сообщает 12 канал со ссылкой на зоозащитников.

Сторожевой пес был у дерева в овраге рядом с одной из деревень в нескольких километрах. Это место не видно с трассы, но по счастливой случайности волонтер приюта «Друг» оказалась там. Известно, что собака больше двух недель сидела, преданно ожидая жестокого хозяина.

Живодер не просто оставил ее в лесу, а обрек на голодную смерть. Пес был сильно напуган при встрече с девушкой. Несмотря на голод, он до последнего отказывался уходить с места. По всей видимости, питомец надеялся, что хозяин его заберет.

В течение двух недель волонтеры ездили в лес и кормили преданную собаку. Чтобы животное не замерзло, ему стелили солому. Через какое-то время пес начал доверять незнакомым людям. По итогу собака спасена и находится в приюте, ожидая нового хозяина, который будет с ней добр и чуток.

Пока неизвестно, кто так жестоко поступил с псом. Это предстоит выяснить и наказать живодера в случае выяснения всех подробностей истории.

Убил и выпотрошил. В Омске мужчина перерезал горло бездомной собаке, чтобы съесть ее
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Собаки#Новости#Жестокое обращение с животными#Приют#Алина Ясинская
Подпишитесь
Разваливается по частям. В роддоме Омска посыпалась штукатурка и сломалась вентиляция
Сегодня, 11:19
Едим блины, сжигаем чучело. В Омске проведут масштабные масленичные гуляния
Сегодня, 11:33
Театр теней и лабиринт. В парке Омска появится новая детская площадка за 11 миллионов
Сегодня, 10:55
Обдало кипятком. В Омске слесарь получил страшный ожог при работе на теплосетях
Сегодня, 08:04
Забыть о делах и спать. Стало известно о самых желанных подарках омичек на 8 Марта
Сегодня, 06:16
Не заслужили победу, едем домой: капитан «Авангарда» — о поражении «Ладе»
Сегодня, 04:59