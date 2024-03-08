Умер бы от голодной смерти. Омский живодер привязал свою собаку к дереву и ушел

Сторожевой пес был у дерева в овраге рядом с одной из деревень в нескольких километрах. Это место не видно с трассы, но по счастливой случайности волонтер приюта «Друг» оказалась там. Известно, что собака больше двух недель сидела, преданно ожидая жестокого хозяина.