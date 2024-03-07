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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

иллюстрация

Веревка на шее. Омич задушил пенсионерку, за что отправился в колонию на 15 лет

7 марта 2024, 11:06
Фото: Город55
иллюстрация

Омич задушил веревкой пенсионерку, за что отправился в колонию на 15 лет

Мужчина был в доме женщины и баловался спиртным вместе с приятелем.

В Омске вынесли приговор 33-летнему В. С. Кивенко, которого обвиняют в убийстве пенсионерки. Дело рассматривал Омский областной суд. Подробности сообщаются в телеграм-канале «Суды Омской области».

Инцидент произошел в начале лета прошлого года. Мужчина пил со знакомым в квартире 78-летней женщины. Она пустила его пожить на время к себе. В этот вечер выпивающая компания сидела на кухне, что не понравилось хозяйке. Пенсионерка высказалась и началась ругань. Кивенко взял веревку и задушил радушную женщину.

Ему назначили 15 лет заключения. Мужчина будет сидеть в колонии строгого режима. Также суд решил взыскать с него компенсацию морального вреда в пользу сестры убитой. Сумма выплаты составляет 2 млн рублей. Пока что приговор не вступил в силу, так что может быть обжалован.

Кстати, Кивенко на допросе заявил, что был в беспамятстве. Он не смог рассказать о причинах убийства пенсионерки.

Подобные случаи — не редкость. До этого Город55 писал о другом убийстве. Под подозрение попал бездомный мужчина, которого жительница Центрального округа пустила к себе пожить. Она также разрешила пожить у себя другого мужчину. Компания сидела у подъезда. Пожилая омичка пожалела их, однако позже гости начали вести себя неподобающе. Подробности можно прочитать по ссылке здесь.

Омич не смог вспомнить, зачем задушил пенсионерку
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#Омск#Омская область#Суд#Убийство#Уголовное дело#Новости#Омский областной суд#Алина Ясинская
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