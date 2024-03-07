Веревка на шее. Омич задушил пенсионерку, за что отправился в колонию на 15 лет

Подобные случаи — не редкость. До этого Город55 писал о другом убийстве. Под подозрение попал бездомный мужчина, которого жительница Центрального округа пустила к себе пожить. Она также разрешила пожить у себя другого мужчину. Компания сидела у подъезда. Пожилая омичка пожалела их, однако позже гости начали вести себя неподобающе. Подробности можно прочитать по ссылке здесь.