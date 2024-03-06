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Бездомный омич задушил пенсионерку, которая пустила его к себе пожить

Бездомные омичи поселились в квартире одинокой пенсионерки и задушили ее

6 марта 2024, 12:20
Фото: Омская полиция

Бездомный омич задушил пенсионерку, которая пустила его к себе пожить

Приговор одному из мужчин вынес Омский областной суд.

Суд установил, что в начале лета прошлого года пенсионерка, живущая в Центральном округе, встретила у подъезда двух мужчин. Оказалось, что они не имели определенного места жительства. Женщина пожалела бездомных и пустила к себе в квартиру.

Омичи воспользовались добротой хозяйки и стали жить вместе с ней, при этом часто выпивать. Пенсионерке такое поведение «гостей» не понравилось, спустя две недели она решила выгнать одного из мужчин. Однако за него вступился приятель, он схватил омичку за шею и начал душить, что и привело к летальному исходу. Позже не месте преступления бездомного задержали полицейские.

Мужчина частично признал вину в произошедшем. Омский областной суд вынес ему приговор по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и назначил наказание в виде 15 лет заключения. Уголовное дело расследовал региональный следственный комитет.

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