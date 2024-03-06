Бездомные омичи поселились в квартире одинокой пенсионерки и задушили ее

Омичи воспользовались добротой хозяйки и стали жить вместе с ней, при этом часто выпивать. Пенсионерке такое поведение «гостей» не понравилось, спустя две недели она решила выгнать одного из мужчин. Однако за него вступился приятель, он схватил омичку за шею и начал душить, что и привело к летальному исходу. Позже не месте преступления бездомного задержали полицейские.