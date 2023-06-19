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Пьяный омич задушил 78-летнюю пенсионерку

19 июня 2023, 11:33
Фото: 1MI
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Подозреваемого задержали. На мужчину завели уголовное дело.

Омич задушил веревкой 78-летнюю пенсионерку. Тело женщины обнаружили 16 июня на улице Краснознаменная, сообщили в региональном следкоме.

Подозрения пали на 32-летнего знакомого погибшей. Мужчину задержали. Следователи выяснили, что между подозреваемой и пенсионеркой вспыхнул конфликт. Мужчина накинул веревку на шею омичке и сдавливал пока она не умерла. Подсудимый в этот момент был пьян.

Следователи осмотрели место преступления, допросили свидетелей. На мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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#Евгений Игишев#Следком#Убийство#Пенсионерка#Уголовное дело#Смерть#Происшествия#Омск#Омская область
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