Пьяный омич задушил 78-летнюю пенсионерку

Подозрения пали на 32-летнего знакомого погибшей. Мужчину задержали. Следователи выяснили, что между подозреваемой и пенсионеркой вспыхнул конфликт. Мужчина накинул веревку на шею омичке и сдавливал пока она не умерла. Подсудимый в этот момент был пьян.