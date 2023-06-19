Пьяный омич задушил 78-летнюю пенсионерку

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Омич задушил веревкой 78-летнюю пенсионерку. Тело женщины обнаружили 16 июня на улице Краснознаменная, сообщили в региональном следкоме.
Подозрения пали на 32-летнего знакомого погибшей. Мужчину задержали. Следователи выяснили, что между подозреваемой и пенсионеркой вспыхнул конфликт. Мужчина накинул веревку на шею омичке и сдавливал пока она не умерла. Подсудимый в этот момент был пьян.
Следователи осмотрели место преступления, допросили свидетелей. На мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.