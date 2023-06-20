Омич не смог вспомнить, зачем задушил пенсионерку

В СКР по Омской области продолжают разбираться во всех нюансах убийства 78-летней пенсионерки, тело которой накануне нашли в одной из квартир на улице Краснознаменной. По подозрению в этом убийстве был задержан 32-летний знакомый убитой, который впал в беспамятство.