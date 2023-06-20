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Омич не смог вспомнить, зачем задушил пенсионерку

20 июня 2023, 07:47
Фото: Город55
Орудием преступления стала веревка
Свое беспамятство подозреваемый объяснил сильнейшим алкогольным опьянением.

В СКР по Омской области продолжают разбираться во всех нюансах убийства 78-летней пенсионерки, тело которой накануне нашли в одной из квартир на улице Краснознаменной. По подозрению в этом убийстве был задержан 32-летний знакомый убитой, который впал в беспамятство.

«На допросах подозреваемый заявил, что не помнит, из-за чего он поругался с потерпевшей и почему накинул на шею женщины веревку. Свое беспамятство он объяснил сильнейшим алкогольным опьянением» — сообщил Городу55 источник в силовых структурах.

Напомним, по версии следствия, находясь в квартире пенсионерки, ранее судимый омич схватил веревку, накинул ее на шею женщины и стал сдавливать. Свою хватку мужчина ослабил только после того, как жертва перестала подавать признаки жизни.

Сейчас следователи продолжают разбираться в этом убийстве, так что «забывчивому» омичу рано или поздно придется вспоминать, что же произошло в тот день.

Сейчас по ходатайству следствия подозреваемый отправлен под арест.

Пьяный омич задушил 78-летнюю пенсионерку
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