Живут впятером в крошечном доме. Омич с тяжелым заболеванием получил жилье через суд

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
К сожалению, выяснилось, что мужчина с тяжелым хроническим заболеванием живет в частном доме, который находится в собственности пяти человек. Площадь дома составляет всего 38,1 кв. м. Учитывая его заболевание, совместное проживание в одной квартире невозможно.
Мужчину поставили в очередь на внеочередное получение жилья, однако спустя долгое время квартиры для него так и не нашлось. Тогда межрайонный прокурор обратился в суд с требованием о предоставлении квартиры.
В результате суд удовлетворил все требования. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.