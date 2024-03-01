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Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

иллюстрация

Живут впятером в крошечном доме. Омич с тяжелым заболеванием получил жилье через суд

1 марта 2024, 07:18
Фото: Город55
иллюстрация

Омич с тяжелым хроническим заболеванием долгое время не мог добиться жилья

Калачинская межрайонная прокуратура выявила нарушения жилищных прав местного жителя.

К сожалению, выяснилось, что мужчина с тяжелым хроническим заболеванием живет в частном доме, который находится в собственности пяти человек. Площадь дома составляет всего 38,1 кв. м. Учитывая его заболевание, совместное проживание в одной квартире невозможно.

Мужчину поставили в очередь на внеочередное получение жилья, однако спустя долгое время квартиры для него так и не нашлось. Тогда межрайонный прокурор обратился в суд с требованием о предоставлении квартиры.

В результате суд удовлетворил все требования. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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#Омск#Омская область#Прокуратура#Новости#Жилое помещение#Нарушение жилищных прав#Индивидуальный жилой дом#Совместное проживание#Договор социального найма
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