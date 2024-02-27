В Омске завели уголовное дело о халатности при оценке аварийного дома на Энергетиков

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:39
Уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) поручил завести глава СК России Александр Бастрыкин.
Следователи предварительно установили, что аварийный дом на улице Энергетиков, 29А, находится в крайне опасном состоянии. Несущие конструкции здания больше не могут полноценно функционировать, есть серьезный риск обрушения, что создает серьезную опасность для жильцов.
Прокуратура потребовала расселить омичей из трехэтажки. Отмечается, что люди жаловались на условия проживания и ранее, однако ответственные лица не принимали никаких мер по решению проблем. Теперь вопросом займется следственный комитет. Проводится проверка, в ходе которой специалисты установят все обстоятельства преступления и виновных.