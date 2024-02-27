В Омске завели уголовное дело о халатности при оценке аварийного дома на Энергетиков

Прокуратура потребовала расселить омичей из трехэтажки. Отмечается, что люди жаловались на условия проживания и ранее, однако ответственные лица не принимали никаких мер по решению проблем. Теперь вопросом займется следственный комитет. Проводится проверка, в ходе которой специалисты установят все обстоятельства преступления и виновных.