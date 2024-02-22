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Омская прокуратура помогла пожилым супругам переехать из аварийного жилья

Дошло до суда. Прокуратура помогла пожилым супругам переехать из аварийного жилья

22 февраля 2024, 10:36
Фото: прокуратура Омской области

Омская прокуратура помогла пожилым супругам переехать из аварийного жилья

Администрация поселения, где проживают пенсионеры, несколько лет игнорировала то, что они жили в небезопасном доме.

В региональной прокуратуре рассказали о проверке в Кормиловском районе. К сотрудникам ведомства обратилась пожилая пара и рассказала о проблемах в их доме.

Долгое время супруги жили в аварийной многоэтажке. Администрация поселения, в котором они живут, ставила их на учет как нуждающихся в новом жилище.

Однако за оформлением пенсионеров ничего не следовало. Жильцы устали ждать и обратились в прокуратуру. Представители ведомства в свою очередь отправились в суд с иском.

Фото: прокуратура Омской области

Они потребовали, чтобы местный муниципалитет выделил семье добротное жилье. Требования были удовлетворены, так что теперь у пенсионеров есть благоустроенная квартира, которой они рады.

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#Общество#Видео#Омск#Омская область#Пенсионеры#Аварийное жилье#Прокуратура Омской области#Новости#Алина Ясинская#Жилищные проблемы
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