Дошло до суда. Прокуратура помогла пожилым супругам переехать из аварийного жилья

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В региональной прокуратуре рассказали о проверке в Кормиловском районе. К сотрудникам ведомства обратилась пожилая пара и рассказала о проблемах в их доме.
Долгое время супруги жили в аварийной многоэтажке. Администрация поселения, в котором они живут, ставила их на учет как нуждающихся в новом жилище.
Однако за оформлением пенсионеров ничего не следовало. Жильцы устали ждать и обратились в прокуратуру. Представители ведомства в свою очередь отправились в суд с иском.
Они потребовали, чтобы местный муниципалитет выделил семье добротное жилье. Требования были удовлетворены, так что теперь у пенсионеров есть благоустроенная квартира, которой они рады.