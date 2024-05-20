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Теперь 10 тысяч. В Омской области педагогам повысили выплаты за классное руководство

20 мая 2024, 04:38
Фото: Город55
иллюстрация

Педагоги из Омской области будут получать по 10 тысяч за классное руководство

Иван Кротт объявил, что теперь классные руководители и кураторы учебных групп учебных заведений, расположенных в малых городах и поселках, где проживает менее 100 тысяч человек, будут ежемесячно получать федеральную выплату в размере 10 тысяч.

В Омской области вдвое выросли выплаты за классное руководство в малонаселенных пунктах. Об этом сообщил Иван Кротт, министр образования Омской области, в своем телеграм-канале.

Теперь все классные руководители школ и кураторы учебных групп в колледжах и техникумах, расположенных в малых городах и поселках, где проживает менее 100 тысяч человек, будут ежемесячно получать федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Иван Кротт напомнил, что в своем обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркнул важность уделить особое внимание населенным пунктам с населением менее 100 тысяч человек.

Ранее Город55 рассказывал о средней зарплате учителей омских школ. Согласно официальным данным, средний доход учителей составляет 43,5 тысячи рублей в месяц, а воспитателей детских садов — 37,4 тысячи. Самый высокий ежемесячный доход (88 709 рублей) получают преподаватели вузов. На втором месте — научные сотрудники с доходом 87 тысяч рублей. Замыкают список социальные работники — их доход составляет 41,5 тысячи рублей.

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